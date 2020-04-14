Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılması ve 6452 sayılı kanunla 6212 sayılı kanunun 2. maddesinin kaldırılması hakkında kanun değişikliği yapılması hakkında teklif şu şekilde

Yaklaşık 900 bin işçi taşerondan kadroya geçiş yaptı. 2020 yılı tediye ikramiye ödemelerini ne zaman ödeneceği de bu işleri tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İlk taksit ödemeleri 31 Ocak tarihine kadar tamamlandı. İkinci taksit 5 günlük ödeme ise 22 Mayıs 2020 tarihine kadar tamamlanacak.