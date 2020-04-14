Taşeron işçilerin tediye ikramiyesi ödemeleri normal ödeme takvimine göre Mayıs ayında hesaplara yatırılacak. Peki bu ödemeler corona virüs ile mücadele kapsamında daha erkene alınır mı? Tediye ikramiyelerinin 2. taksiti Nisan ayında ödenir mi? Taşeron iken kadroya geçen Sağlık Bakanlığı ve kamu işçilerini ilgilendiren bir kanun teklifi gündeme geldi. 2020 yılı ikinci tediye ikramiye ödemesine az bir süre kala Koronavirüs süresince sağlık Bakanlığında çalışan işçilere bir maaş ikramiye verilmesi öngörülüyor.
Taşerondan kadroya geçen yaklaşık 900 bin işçiden Sağlık Bakanlığı ve Üniversite hastanelerinde çalışanları ilgilendiren bir kanun teklifi verildi. Teklifte 4857 sayılı iş kanuna tabi olan personellere ilave ödeme yapılmasını talep etmektedir.
Bilindiği gibi Koronavirüs ile mücadele eden sağlık birimleri yoğun bir tempoda görev yapmaktalar. Hemşire, doktor, sağlık memuru, teknisyen ve tekniker kadrosunda görev yapanlara yakın zaman içerisinde ilave ödeme yapılacak. Sağlık alanında çalışan yardımcı personellerin sağlık çalışanları kadar riske maaruz kaldıkları ve tedavi süresince önemli görevleri yerine getirdikleri ifade edilerek Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile Kamu üniversitesi Tıp Fakültelerinde çalışan iş kanuna tabi personellerin bir defaya mahsus olarak Koronavirüs ile mücadele süresi boyunca her ay bir maaş tutarında ilave tediye verilmesi istenildi.
Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılması ve 6452 sayılı kanunla 6212 sayılı kanunun 2. maddesinin kaldırılması hakkında kanun değişikliği yapılması hakkında teklif şu şekilde
Yaklaşık 900 bin işçi taşerondan kadroya geçiş yaptı. 2020 yılı tediye ikramiye ödemelerini ne zaman ödeneceği de bu işleri tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İlk taksit ödemeleri 31 Ocak tarihine kadar tamamlandı. İkinci taksit 5 günlük ödeme ise 22 Mayıs 2020 tarihine kadar tamamlanacak.
TEDİYE İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ NİSAN AYINDA YAPILIR MI?
Çalışma Bakanlığı tarafından uygulanan ödeme takvimine göre bakanlık tediye ikramiyesi ödemelerinin ilk taksitini Ocak ayı sonunda çalışanların hesaplarına yatırdı. İkinci taksit ödemelerinin ise Mayıs ayı sonuna doğru olması bekleniyordu. Ancak corona virüs ile mücadele sürecinde çok sayıda ödemenin erkene alınmasıyla çalışanlar ödemelerin daha erken yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladılar. Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda herhangi bir açıklaması bulunmuyor. Bu süreçte ödemeler normal planladığı dönem olan Mayıs ayı sonunda yapılacak.
TEDİYE NE DEMEK?
Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemedir. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor.
KİM, NE KADAR TEDİYE ALACAK?
Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere kamuda görev yapan işçilerin tamamına 13 günlük ücretleri üzerinden tediye ödemesi yapılacak. Bu kapsamda asgari ücretle çalışan bir işçiye 13 günlük ücreti karşılığı en az 913 TL ilave tediye ödenecek. Kamu işçisinin ücreti arttıkça eline geçen tediye miktarı da artacak. Örneğin, 3.000 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 929 TL, 3.500 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.084 TL, 4.000 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.239 TL ilave tediye ödenecek. Ocak ayı ilave tediyeleri vergi dilimi en düşük seviyede olduğu için yüzde 20 üzerinden vergilendirilecek.