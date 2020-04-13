MÜSİAD ve TAGEM işbirliğine imza attı

MÜSİAD ile TAGEM arasında, tıbbi ve aromatik bitkilerin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, "12 alanda destekleme çalışmaları hedefliyoruz. Bu alanlardan biri de tıbbi aromatik bitkiler" dedi.işbirliğine imza attı
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