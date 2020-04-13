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    • Ekonomi
    • 13.04.2020 Gazete
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    MÜSİAD ve TAGEM işbirliğine imza attı

    MÜSİAD ile TAGEM arasında, tıbbi ve aromatik bitkilerin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, "12 alanda destekleme çalışmaları hedefliyoruz. Bu alanlardan biri de tıbbi aromatik bitkiler" dedi.işbirliğine imza attı

    MÜSİAD ve TAGEM işbirliğine imza attı
    MÜSİAD ile TAGEM arasında, tıbbi ve aromatik bitkilerin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, "12 alanda destekleme çalışmaları hedefliyoruz. Bu alanlardan biri de tıbbi aromatik bitkiler" dedi.işbirliğine imza attı

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