Kuyumculara koruma paneli

Covid-19tedbirleri kapsamında bazıoda üyelerinin tezgahlarınüzerine koruma paneliyaptırdığını, bunundiğer kuyumculara daörnek olması açısındanönemli bir uygulamaolduğunu söyledi. Sosyalmesafe, eldiven vemaske uygulamasına,hijyen kurallarına daçok dikkat ettiklerinianlatan Çavuşculu,"İşyerimizin temizliğineözen gösteriyoruz.Dezenfeksiyon işlemi güniçerisinde etkin şekildesürüyor" diye konuştu.