Kuyumculara koruma paneli

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, Covid-19 tedbirleri kapsamında bazı oda üyelerinin tezgahların üzerine koruma paneli yaptırdığını, bunun diğer kuyumculara da örnek olması açısından önemli bir uygulama olduğunu söyledi. Sosyal mesafe, eldiven ve maske uygulamasına, hijyen kurallarına da çok dikkat ettiklerini anlatan Çavuşculu, "İşyerimizin temizliğine özen gösteriyoruz. Dezenfeksiyon işlemi gün içerisinde etkin şekilde sürüyor" diye konuştu.
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