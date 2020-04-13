Koronavirüse (Kovid-19) yakalanan çalışana güvence

Coronavirüs nedeniyle birçok işyeri faaliyetlerine geçici olarak ara verdi, bazıları evden, uzaktan çalışmaya geçti. Ancak bazı sektörler çalışmaya devam ediyor. Çalışan işteyken Covid-19'a yakalanırsa 'iş kazası, meslek hastalığı' kabul ediliyor. Virüs işyerinde ya da görevli gidilen bir yerde bulaştıysa, doktor raporuyla kayda geçirilmesi gerekiyor. İş kazalarının SGK'ya bildirilmesi zorunluluğu bulunuyor. İş kazası ve meslek hastalığı ile yaşamanı yitiren 4/A ve 4/B'li sigortalıların yakınlarına ölüm geliri bağlanıyor. Meslekte kazanma gücünü kaybedenlere, kayıp oranına göre sürekli iş göremezlik parası ödeniyor. Devlet memurları bunlardan yararlanamamakla birlikte, onlar açısından da maddi ve manevi tazminat hakkı doğuyor.
KRONIK HASTALIĞI OLANLARA İZİN
Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen 'bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp-damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar' için verilen izinleri özel sektörün de vermesi gerekiyor. Risk grubundakilere izin verilmesi durumunda kamu çalışanlarında olduğu gibi kesinti yapılmaması gerekiyor.
● TÜM DURUMLARI KAPSAMAZ: Çalışanlar, virüsle ilgili bir belirti olması durumunda derhal işverene bildirmekle yükümlü. Çalışanın virüse yakalandığı tüm durumlar iş kazası kapsamına girmez. İşverene ait bir işi yaparken virüse yakalandığında bu kapsama girebilir. Evden, uzaktan çalışmada görevini yerine getirirken yaşanan kazalar da iş kazası kabul ediliyor.
HAZAL ATEŞ
KRONIK HASTALIĞI OLANLARA İZİN
Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen 'bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp-damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar' için verilen izinleri özel sektörün de vermesi gerekiyor. Risk grubundakilere izin verilmesi durumunda kamu çalışanlarında olduğu gibi kesinti yapılmaması gerekiyor.
● TÜM DURUMLARI KAPSAMAZ: Çalışanlar, virüsle ilgili bir belirti olması durumunda derhal işverene bildirmekle yükümlü. Çalışanın virüse yakalandığı tüm durumlar iş kazası kapsamına girmez. İşverene ait bir işi yaparken virüse yakalandığında bu kapsama girebilir. Evden, uzaktan çalışmada görevini yerine getirirken yaşanan kazalar da iş kazası kabul ediliyor.
HAZAL ATEŞ
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