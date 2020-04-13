Kadın ve erkek 3600 gün prim ile erken emekli olabilir! İşten ayrılırsam tazminat alır mıyım?

Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen "1982 doğumluyum, 11.11.1999 sigorta başlangıcım, 5450 günüm var. Kendim işten ayrıldığım zaman 3600'den tazminat alır mıyım ve ne zaman emekli olurum? 1985 girişliyim, 3600 günden emekli olabilir miyim?" sorularını yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları....
1982 doğumluyum, 11.11.1999 sigorta başlangıcım, 5450 günüm var. Kendim işten ayrıldığım zaman 3600'den tazminat alır mıyım ve ne zaman emekli olurum? Serkan YÜCE
Maalesef bu hak 8 Eylül 1999 öncesi sigorta olanlar için var. Siz 2 ayla kaçırmışsınız. Şu anda 25 yıl, 4500 gün şartları ile tazminat alırsınız. Emeklilik için ise 60 yaş, 7000 gün şartı var.
1966 doğumluyum. Şu anda Almanya'da yaşamaktayım. Emekliliğe başvuru yapmadım ama 5553 gün yurt dışı borçlanması ödedim. Son 3.5 yılda ne yapmalıyım ki emekli aylığım yüksek olsun? Askerlik borçlanması da yaptım. Sigorta giriş tarihim Nisan 1991. Mehmet BAŞTOSUN
Son 3.5 yılda bir şey yapmanıza gerek yok. Tüm kazançlarınız ve borçlandığınız miktarlara göre hesaplama yapılıyor. Son 3.5 yılda yüksekten yatırsanız bile yine de önceki kazançlarınız da maaşı etkileyecek. Bu yüzden son 3.5 yılda çok yüksek prim yatırmaya gerek bulunmuyor. Yatırdığınız yüksek parayı emekli maaşındaki artışla karşılamanız yıllar sürebilir. Emekli maaşını artıran ana unsur tüm kazançlarınızın yüksek olması. Özellikle 2000 yılı öncesi kazançlarınız yüksek ise maaş da artıyor. Çünkü bu dönemde aylık bağlama oranı daha yüksek uygulanıyor.
1985 girişliyim, 3600 günden emekli olabilir miyim? İsmail KAZMACI
Evet, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların 3600 günle emekli olma şansı var. 3600 gün, 15 yıl ve 55 yaş dolunca dolduğu tarihe göre yaşınız belirleniyor ki 59 ya da 60 yaşında emekli olursunuz.
3600 Günden Emeklilik İçin Belirlenen Tarih
3600 günden emekli olma tarihi, 08.09.1999 olarak belirlenmiştir. Bu tarih öncesinde çalışmış veya bu tarih itibari ile çalışmaya başlamış olan kişiler, 3600 gün üzerinden emekli olurlar. 08.09.1999 sonrası işe giren kişiler, 4500 gün prim ödemesi ile emekli olup, 2008 sonrası işe girenler, 5400 günlük prim üzerinden emekli olurlar.
Kadınlar İçin 3600 Günden Emeklilik Şartları
3600 günden emeklilik için kadınlara koşullar sunulurken, 15 yıllık sigorta kapsamı süresini doldurmuş olunması zorunlu tutulur. Kadınlar için 3600 günden emeklilik şartları, şu şekilde sıralanır:
15 senelik sigorta süresi tamamlanmalıdır.
Çalışma süresinde 3600 günlük prim ödenmiş olmalıdır.
08.09.1999 tarihinden itibaren sigorta süresi başlamış olmalıdır.
Kadınlarda, 52 yaşında emekli olacaklar, 24.05.2002 tarihinde sigorta süresi başlatılanlardır.
Kadınlarda, 54 yaşında emekli olacaklar, 24.05.2005 tarihinde sigorta süresi başlayanlardır.
Kadınlarda, 56 yaşında emekli olacaklar, 24.05.2008 tarihinde sigorta süresi başlayan kişilerdir.
Bu şartlara sahip olan kadın çalışanların 3600 günden (takvim.com.tr) emeklilik koşulları yukarıda belirtildiği gibi sıralanmaktadır. Erkeklerin emeklilik için uyması gereken şartları ve maaşlar hakkında detaylı bilgileri, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.
Erkekler İçin 3600 Günden Emeklilik Şartları
3600 günden emeklilik için erkeklere koşullar sunulurken, 15 yıllık sigorta sürecini tamamlamış olmak, devlet tarafından zorunlu tutulur. Erkekler için 3600 günden emeklilik şartları, şu şekilde sıralanır:
15 yıllık sigorta süreci tamamlanmalıdır.
Çalışma süresince 3600 günlük prim ödemesi yapılmalıdır.
56 yaşında emekli olacaklar, 24.05.2002 tarihinde sigorta başlangıcı yaptıranlardır.
58 yaşında emekli olmak için 24.05.2008 tarihinde sigorta başlangıcı yapılır.
60 yaşında emekli olmak için 24.05.2014 tarihinde sigorta başlangıcı yapılır.
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