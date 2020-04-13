Kadın ve erkek 3600 gün prim ile erken emekli olabilir! İşten ayrılırsam tazminat alır mıyım?

1966 doğumluyum. Şu anda Almanya'da yaşamaktayım. Emekliliğe başvuru yapmadım ama 5553 gün yurt dışı borçlanması ödedim. Son 3.5 yılda ne yapmalıyım ki emekli aylığım yüksek olsun? Askerlik borçlanması da yaptım. Sigorta giriş tarihim Nisan 1991. Mehmet BAŞTOSUN

Son 3.5 yılda bir şey yapmanıza gerek yok. Tüm kazançlarınız ve borçlandığınız miktarlara göre hesaplama yapılıyor. Son 3.5 yılda yüksekten yatırsanız bile yine de önceki kazançlarınız da maaşı etkileyecek. Bu yüzden son 3.5 yılda çok yüksek prim yatırmaya gerek bulunmuyor. Yatırdığınız yüksek parayı emekli maaşındaki artışla karşılamanız yıllar sürebilir. Emekli maaşını artıran ana unsur tüm kazançlarınızın yüksek olması. Özellikle 2000 yılı öncesi kazançlarınız yüksek ise maaş da artıyor. Çünkü bu dönemde aylık bağlama oranı daha yüksek uygulanıyor.

1985 girişliyim, 3600 günden emekli olabilir miyim? İsmail KAZMACI

Evet, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların 3600 günle emekli olma şansı var. 3600 gün, 15 yıl ve 55 yaş dolunca dolduğu tarihe göre yaşınız belirleniyor ki 59 ya da 60 yaşında emekli olursunuz.