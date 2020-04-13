Devletten vatandaşlara 1477 tl'ye kadar nakit ve gıda yardımı-işte şartlar ve başvuru

1477 tl'ye kadar devletten vatandaşlara nakit ve gıda yardımı yapılıyor. Özellikle, gıda, yakacak ve elektrik yardımı ön plana çıkıyor. Devlet, birçok başlık altında vatandaşlara nakit ve gıda yardımında bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara verilen yardımlar ile desteklemelerin çoğu bilinmiyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada vatandaşlara verilen yardımlar, başvuru şartları, kapsamı ve yardım miktarlarına haberimizden kolayca ulaşabilirsiniz.
2020 Çeyiz Yardımı SGK tarafından ödeniyor!
2020 yılında çeyiz yardımı alabilirsiniz. 2020 çeyiz yardımı yetim kalan kız çocuklarına evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödenir. SSK ve Bağkurlu anne veya babası kaybedenler yetim maaşı da alabilir ancak 24 maaş tutarında ödemeyi kız çocuğuna evlendiğinde toplu olarak ödenir. Bu parayı SGK'dan alabilirsiniz.
Muhtaç Engelliye 2020'de 818 TL yardım!
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında bir büyük destek muhtaç engellilere yapılıyor. Yüzde 40 ve üzeri engelli olup SSK güvencesi olmayan engellilere, yaşlılara, yetimlere ve muhtaç çocuklara Vakıflar Genel Müdürlüğü 818 TL ödeme yapıyor. Sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak faydalandırılıyor. Muhtaç aylığı için gelir olmama şartı aranıyor.
Evde Bakım Parası 2020'de 1500 TL ödenecek!
Engelli yada çok yaşlı bakım parası olarak muhtaç kişilere bakma parası adı altında Aile Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerinden başvurarak, evde baktığınız kişi için 1500 TL ödeme alabilirsiniz.
Yaşlılık Maaşı 2020'de 700 TL ödeniyor!
Hiç bir sosyal güvencesi olmayan ve ekonomik durumu kötü olan 65 yaş üstü vatandaşlara Devletin ödediği yaşlılık maaşı veriliyor. Defterdarlık ve mal müdürlüklerinden başvuru evrakı alarak kaymakamlıklara başvuru yaparak 700 TL alabilirsiniz.
Emekli Olamayan Sigortalılara
Sigortalı olarak yıllarca çalışsa da emekliliğine az bir süre kala yada çalıştığı 4-5 yıl içinde işten çıkartılan kişiler SGK'dan toplu para alabiliyor. SGK'ya dilekçe vermeniz halinde hakedişiniz size ödenir.
Yakacak Yardımları
İhtiyaç sahibi ailelere bedelsiz kömür yardımını içeren yakacak yardımlarıdır.
Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olan haneler
Asgari 500 kg olmak üzere mütevelli heyetinin takdiri ile belirlenir.
Gıda Yardımları
Kapsam: İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere ihtiyaç halinde yapılır.
Aranan Şartlar: Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olan haneler
Tutar: Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım
Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yapılan nakdi yardımlardır.
Eşi vefat etmiş kadınlar
275 TL
Muhtaç Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar
Yakını askerde olan, sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlarımızın desteklenmesi amacıyla yürütülür.
Evli ise eşi, değil ise ailesi
275 TL
Elektrik Tüketim Desteği (ETD)
Düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri kapsamaktadır.
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden haneler faydalanmaktadır.
1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh,
3 kişilik hanelere aylık 100 kWh,
4 kişilik hanelere aylık 125 kWh,
5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı TL
Devlet Yardımları Başvurusu e-devlet'te
Yardımlara başvuru e Devlet kapısı üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak için aşağıdaki linke gidin.
https://www.turkiye.gov.tr/aspb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru
E-Devlet Giriş
Sürekli genişleyen hizmet yelpazesiyle kamu kurumlarıyla olan işlerinizin neredeyse tamamını dijital ortamda yapmanızı sağlayan e-Devlet sistemi, resmi işleyişte önemli avantajlar sunuyor. Dijital teknolojinin avantajlarından kamu hizmetlerinde de faydalanılması amacı ile kurulan e-Devlet sistemi, internet ortamındaki vatandaşlık platformudur. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bireyin kendi "e-Devlet sayfası" bulunan platformun kullanımı da her geçen gün yaygınlaşıyor. Çünkü pek çok işlemi doğrudan artık e-Devlet sisteminden yapabiliyorsunuz. Durum böyle olunca genellikle e-Devlet giriş işlemlerini nasıl yapacağınız konusunda yeterli bilgiye sahip olmayabildiğinizden, araştırma yapmak durumunda kalıyorsunuz. Aslında e-Devlet sistemine giriş işlemleri birkaç farklı alternatifle yapılabildiğinden, herkes için en basit gelen yöntemi kullanabilirsiniz.
E-Devlet Giriş Yöntemleri Nelerdir?
Vatandaşlık sayfasına/bilgilerine ulaşmak, resmi kurumlarda işlem yapmak veya bilgi almak için e-Devlet sistemini kullanmak zorunda kaldığınızda, e-Devlet giriş işlemlerini birkaç farklı yöntemle gerçekleştirebilirsiniz. Buna göre en güncel şekilde e-Devlet sistemi giriş yöntemleri ise;
• e-Devlet şifresi,
• Mobil imza,
• e-İmza,
• T.C. Kimlik Kartı,
• İnternet Bankacılığı,
Şeklindedir. Bu giriş yöntemlerinden herhangi birisini kullanarak, e-Devlet girişini yapabilirsiniz. e-Devlet şifresi ile giriş yönteminin dışındaki tüm giriş yöntemlerinde işlem yapabilme açısından herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. E-Devlet şifresinde ise çok spesifik vatandaşlık bilgisi değişim/güncelleme taleplerinde sınırlama uygulanıyor. Bu kısıtlama temel olarak bireylerin, vatandaşlık bilgilerinin güvenliğinin sağlanması amacı taşıyor.