Temel ihtiyaç kredisi vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank tarafından hane halkı geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara temel ihtiyaç kredisi imkanı sunuldu. Başvurular bankalar tarafından 1 Nisan'dan bu yana alınmaya devam ediyor. Kamu bankalarının müşterileri sadece bir bankaya başvurarak 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi alabilecek. Peki, temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ödemeler nasıl olacak? Bankalar bir süredir topladıkları taleplerden sonra kredi kullanmak isteyenlere yanıt vermeye başladı. SMS ile telefonlara gelen mesajı takip edenler istedikleri tutardaki krediyi kullanabiliyor