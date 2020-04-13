Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın geliri 5 bin liranın altındaki vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz, 10 bin liraya kadar temel ihtiyaç destek kredisi ödemeleri başladı. Yoğun ilgi gören krediye başvurular 4.2 milyona ulaştı. İlk etapta 250 bin kişiye 1.5 milyar lira tahsis edildi. Bankalar, kredi başvurusu sonuçlarını SMS'le bildirirken, 'bildirim gelmeyenler ATM'lere gitmesin' uyarısı yaptı. Krediye başvurular da sürüyor. Hane halkından sadece 1 kişiye kredi verilecek. 3 bankaya aynı anda başvuru yapanlar sadece birinden alabilecek. Krediye ilk 6 ay geri ödeme olmayacak. 10 bin lira için 6 aylık sürenin sonunda 30 ay boyunca 376, 7 bin 500 lira için 282, 5 bin lira için de 188 ödenecek.
NASIL BAŞVURULUYOR?
Ziraat Bankası'na başvuruda kimlik numarası, telefon numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor. Halkbank da kimlik numarası, doğum tarihi ve telefon bilgisi istiyor. VakıfBank'tan kredi kullanmak isteyenler aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELIRI yazıp SMS attığında krediye dönüş hemen gerçekleşiyor.
HAZAL ATEŞ
NASIL BAŞVURULUYOR?
Ziraat Bankası'na başvuruda kimlik numarası, telefon numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor. Halkbank da kimlik numarası, doğum tarihi ve telefon bilgisi istiyor. VakıfBank'tan kredi kullanmak isteyenler aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELIRI yazıp SMS attığında krediye dönüş hemen gerçekleşiyor.
HAZAL ATEŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.