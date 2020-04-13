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    • Ekonomi
    • 13.04.2020 Gazete
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    ların 6 ay geri ödemesiz ihtiyaç destek kredisi ödemeleri başladı! Bildirim gelmeden ATM’ye gitmeyin

    , ve VakıfBank'ın geliri 5 bin liranın altındaki vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz, 10 bin liraya kadar temel ihtiyaç destek kredisi ödemeleri başladı.

    Bildirim gelmeden ATM’ye gitmeyin
    Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın geliri 5 bin liranın altındaki vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz, 10 bin liraya kadar temel ihtiyaç destek kredisi ödemeleri başladı. Yoğun ilgi gören krediye başvurular 4.2 milyona ulaştı. İlk etapta 250 bin kişiye 1.5 milyar lira tahsis edildi. lar, kredi başvurusu sonuçlarını SMS'le bildirirken, 'bildirim gelmeyenler ATM'lere gitmesin' uyarısı yaptı. Krediye başvurular da sürüyor. Hane halkından sadece 1 kişiye kredi verilecek. 3 bankaya aynı anda başvuru yapanlar sadece birinden alabilecek. Krediye ilk 6 ay geri ödeme olmayacak. 10 bin lira için 6 aylık sürenin sonunda 30 ay boyunca 376, 7 bin 500 lira için 282, 5 bin lira için de 188 ödenecek.

    NASIL BAŞVURULUYOR?
    Ziraat Bankası'na başvuruda kimlik numarası, telefon numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor. da kimlik numarası, doğum tarihi ve telefon bilgisi istiyor. VakıfBank'tan kredi kullanmak isteyenler aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELIRI yazıp SMS attığında krediye dönüş hemen gerçekleşiyor.


    HAZAL ATEŞ

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    Haberler Ekonomi Bankaların 6 ay geri ödemesiz ihtiyaç destek kredisi ödemeleri başladı! Bildirim gelmeden ATM’ye gitmeyin
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