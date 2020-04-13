Askerlere geç terhis iddiası! Askerlik uzadı mı? Celp – terhis tarihleri ertelendi mi?

İşin aslını "Böyle bir ihtimal var mı?" diyerek güvenlik kaynaklarına sordum.

Detaylara geçmeden kısa bir bilgilendirme yapmakta fayda var.

TSK'da terhis olacak askerler tezkereye 14 gün kala karantinaya alınıp öyle evine yollanıyor. Aynı şekilde askere alınacak gençler de 14 günlük karantinadan sonra kışlaya giriyor.

120 BİN GENCİ İLGİLENDİRİYOR

Orduda son terhisler 1 Nisan'da oldu. En son celp dönemi ise 19 Mart'tı. Bir sonraki terhis döneminde 60 bin kişi tezkere alacak. 60 bin kişi de kışlanın yolunu tutacak.

Virüsle mücadelede en kritik aşamaya girdiğimiz şu günlerde 120 bin kişinin Türkiye'nin dört bir yanına ve kışlalara dağılması risk yaratabilir.

Yani askerlik süresinin kısa bir süre için uzama ihtimali var. Tabi bu durumda yeni celpler de duracak. Ancak henüz alınmış bir karar yok. Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.