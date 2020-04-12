Hakim-savcı adaylığı mülakatları ertelendi

'da yapılması planlananhakim ve savcı adaylığı mülakatlarının,Covid-19 tedbirleri kapsamındaertelendiğini bildirdi. Bakanlık'tanyapılan açıklamaya göre; avukatlıkadli yargı, idari yargı, adli yargı hakimve savcı adaylığı mülakatları ertelendi.Açıklamada, yeni mülakat tarihlerinin,salgınla ilgili güncel gelişmeler dikkatealınarak planlanacağı ve kamuoyuylapaylaşılacağı kaydedildi.