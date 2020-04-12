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    • Ekonomi
    • 12.04.2020 Gazete
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    Hakim-savcı adaylığı mülakatları ertelendi

    , 4 Mayıs- 'da yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarının, Covid-19 tedbirleri kapsamında ertelendiğini bildirdi.

    Hakim-savcı adaylığı mülakatları ertelendi
    , 4 Mayıs- 10 Temmuz'da yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarının, Covid-19 tedbirleri kapsamında ertelendiğini bildirdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; avukatlık adli yargı, idari yargı, adli yargı hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi. Açıklamada, yeni mülakat tarihlerinin, salgınla ilgili güncel gelişmeler dikkate alınarak planlanacağı ve kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

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