Hakim-savcı adaylığı mülakatları ertelendi

Adalet Bakanlığı, 4 Mayıs- 10 Temmuz'da yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarının, Covid-19 tedbirleri kapsamında ertelendiğini bildirdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; avukatlık adli yargı, idari yargı, adli yargı hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi. Açıklamada, yeni mülakat tarihlerinin, salgınla ilgili güncel gelişmeler dikkate alınarak planlanacağı ve kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.
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