SGK'dan En Kapsamlı Açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu, EYT çıkmaması sonrası erken emekli olmak isteyenlere en kapsamlı açıklamayı yaptı. Bunlar haricinde kimse erken emekli olmak için şartlar denemesin uyarısı yapıldı. İşte SGK'dan yapılan o açıklama;

SGK duyurduğu Erken emeklilik şartları için 4A, 4B ve 4C sigorta türlerine göre emeklilik yaşı, emeklilik prim günü ve şartlarını yineledi. SGK'da erken emeklilik için 1999 öncesi yaşı beklemeyi sürdürürken, 2008 sonrası

(takvim.com.tr) aynen duyurulduğu gibi ilerleyeceğini açıkladı. Bu nedenle sizler için yaş akdi ve prim eksiği nedeniyle oluşabilecek erteleme ve çözümlerin bazılarını hazırladı.

Erken Emeklilik için, istisnalar dışında!

A- Yıpranma Hakkı

B- Askerlik Borçlanması

C- Doğum borçlanması

saydırarak erken emekli olunabileceği ancak yaşta herhangi bir istisna söz konusu olmadığını dile getirdi. Ancak bazı meslekler vardır ki erken emekli olabilir diye duyurdu. Peki kimler erken emekli olabiliyor.