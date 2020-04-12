Milyonlar tarafından merakla beklenen gelişme SGK tarafından duyuruldu. Bu saaten sonra başka yol ve yöntem denemeyin. Bir çok yerde çıkan erken emeklilik şartı sonrası başka yol denemeyin açıklamasıyla 7200 prim günü ve 3600 prim günü her soruya cevap veren kapsamlı bir açıklama yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu, EYT çıkmaması sonrası erken emekli olmak isteyenlere en kapsamlı açıklamayı yaptı. Bunlar haricinde kimse erken emekli olmak için şartlar denemesin uyarısı yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. İşte SGK nasıl erken emekli olabilirsiniz sorusuna yanıtı..
SGK'dan En Kapsamlı Açıklama
Sosyal Güvenlik Kurumu, EYT çıkmaması sonrası erken emekli olmak isteyenlere en kapsamlı açıklamayı yaptı. Bunlar haricinde kimse erken emekli olmak için şartlar denemesin uyarısı yapıldı. İşte SGK'dan yapılan o açıklama;
SGK duyurduğu Erken emeklilik şartları için 4A, 4B ve 4C sigorta türlerine göre emeklilik yaşı, emeklilik prim günü ve şartlarını yineledi. SGK'da erken emeklilik için 1999 öncesi yaşı beklemeyi sürdürürken, 2008 sonrası
(takvim.com.tr) aynen duyurulduğu gibi ilerleyeceğini açıkladı. Bu nedenle sizler için yaş akdi ve prim eksiği nedeniyle oluşabilecek erteleme ve çözümlerin bazılarını hazırladı.
Erken Emeklilik için, istisnalar dışında!
A- Yıpranma Hakkı
B- Askerlik Borçlanması
C- Doğum borçlanması
saydırarak erken emekli olunabileceği ancak yaşta herhangi bir istisna söz konusu olmadığını dile getirdi. Ancak bazı meslekler vardır ki erken emekli olabilir diye duyurdu. Peki kimler erken emekli olabiliyor.
Kimler Erken Emekli olabilir!
1- Asit Üretimi Yapan İşçiler
2- Madenlerin Yer Altında çalışanlar
3- TSK görevli astsubay, subay, jandarma, erbaş, sözleşmeli erler
4- Basın Kartı olan gazeteciler
5- Emniyet ve MİT mensupları
6- Civa üretimi
7- Radyoaktif ve doğal ve yapay radyoaktif
8- Demir Çelik fabrikalarında çalışan işçiler
9- Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar
10- Cam fabriye ve atölyelerinde çalışanlar
11- Çimento fabrikalarında çalışan işçiler
3600 Günden Emekli Olmak İçin Aranılan Şartlar Nelerdir?
3600 günden emekli olmak için vatandaşların sigorta başlangıç tarihinin 9 Eylül 1999 ve öncesine ait olması gerekir. Belirlenen tarihten önce ya da bu tarihle birlikte çalışmaya başlamış kişiler erken emeklilik imkanından yararlanabilir. Sigorta başlangıç tarihinde staj tarihi başlangıç olarak kabul edilmez. Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanların erken emeklilik için 4500 prim günü ve Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girenlerin 5400 prim günü ödemesi yapması gerekir.
Aynı zamanda erken emeklilik için 3600 gün prim günün ödenmesi ve 15 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanmış olması gerekir. Belirlenen prim günü ve sigorta süresinin tamamlanmasıyla birlikte kişinin yaşına bakılarak emeklilik maaşı bağlanır.
Kadınların 3600 Günden Emeklilik İçin Gerekli Olan Yaş Şartları Nelerdir?
15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günü şartı tamamlayan kadın işçilerin emeklilik için yaş şartına bakılır. Belirlenen tarihler arasında şartları tamamlayanların emekli olma yaşları belirtilmiştir:
• 24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 52 yaşında,
• 24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 54 yaşında,
• 24 Mayıs 2008-23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 56 yaşında,
• 24 Nisan 2011 tarihinden sonra 58 yaşında
Erkeklerin 3600 Günden Emeklilik İçin Gerekli Olan Yaş Şartları Nelerdir?
15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günü şartı tamamlayan erkek işçilerin emeklilik için yaş şartına bakılır. Belirlenen tarihler arasında şartları tamamlayanların emekli olma yaşları belirtilmiştir:
• 24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 56 yaşında,
• 24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 57 yaşında,
• 24 Mayıs 2008-23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 58 yaşında,
• 24 Mayıs 2011-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında 59 yaşında
• 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra 60 yaşında
4A Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğrenme
4A yani SSK çatısı altında sigortalı olarak çalışıyorsanız kolay bir şekilde 4A ne zaman emekli olabilirim ekranından 4A emeklilik tarihinizi öğrenebilirsiniz. Bunu öğrenmek için;
• Üst kısımda belirtilen seçim sayfasında "4A Ne Zaman Emekli Olabilirim" seçeneğine tıklamalısınız.
• Açılan ekranda sağ kısımda bulunan "Uygulamaya Git" seçeneğine tıklamalısınız.
• Uygulama ekranında ise cinsiyet ve doğum tarihi gibi bilgileri seçmelisiniz.
• Maluliyet ve erken yaşlanma durumu seçimini yapın.
• Hizmete başlama tarihinizi girin.
• SSK prim ödeme gün sayınızı girin.
• Diğer sandıklara ait gün sayınızı girin.
• Askerlik/Sanatçı gün sayınızı girin(isteğe bağlı).
• Fiili gün sayınızı girin.
• Yurtdışı gün sayınızı girin(varsa).
• 3600 günün doldurulduğu tarih seçimini yapın.
• Bu bilgileri girdikten sonra "Gönder" butonuna basarak, hesaplamanızı yapabilirsiniz.
4B Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğrenme
4B yani Bağkur sigortalısı iseniz 4B ne zaman emekli olabilirim öğrenme seçimini E-SGK portalındaki "Vatandaş" hizmetleri ekranında yapmalısınız. Uygulama ekranına ise açılan ekrandaki sağ kısımda bulunan "Uygulamaya Git" seçeneğine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Daha sonra emeklilik hesaplamanız için;
• Tam veya Kısmi olacak şekilde emeklilik türü seçimini yapın.
• Cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerini girin.
Özel durumunuz varsa;
• Maluliyet var mı sorusu karşısında "Evet/Hayır" seçimini yapın.
• Maluliyet Derecesini "%" üzerinden seçin.
• erken yaşlanma var mı sorusu karşısında "Evet/Hayır" seçimini yapın.
• Bakıma muhtaç malul çocuk varsa karşısını işaretleyin.
Yurtdışı borçlanmasıyla emekli olmak istiyorsanız;
• "Sadece yurtdışı borçlanması ile emekli olmak istiyorum" karşısındaki boş kutucuğa tıklayın.
4C Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğrenme
Emekli Sandığı(4C) sigortalısı yani kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olarak çalışıyorsanız yine Sosyal Güvenlik Kurumu' nun "E-SGK" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz. 4C ne zaman emekli olabilirim öğrenmek için;
• Doğum tarihi ve cinsiyet bilgilerinizi girin.
• 4C dahilindeki hizmetlerinizi, hizmet başlangıç ve bitiş tarihi bilgilerinizi girin.
• Devredilen 4A (SSK), devredilen (4B) ve 506SK/Madde 20 dahilindeki hizmetleriniz mevcutsa ekleyin.
"Hesapla" tuşuna basarak, hesaplamayı tamamlayabilirsiniz.
4A 4B 4C Nedir
* 4A Eski sistemde SSK'ya prim ödeyenler, yani herhangi bir iş yerinde sözleşmeli işçi olarak çalışanlardır. 4/a kavramı 5510 sayılı yeni yasa ile sgk kapsamında yani yeni yapıda SGK kapsamında olanlara 4 A'lı denmektedir.
* 4B Eski sistemde Bağkur'a prim ödeyenler, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar; 4(b) BAĞ-KUR sigortalısı sayılmaktadır
Kendi adına bağımsız olarak çalışan esnaf, sanatkar, tüccar, serbest meslek erbabı kişiler bundan sonra kendilerine "Bağ-Kur'luyum" demek yerine, "4B'liyim" diyecekler.
* 4C Eski sistemde Emekli Sandığı'na bağlı, devlet memurlarıdır. Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdi
* 4D Daimi devlet işçileri oluyor. Tüm sendikal haklardan yararlanabiliyorlar
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