Altın fiyatları için dikkatleri çeken açıklama! Çeyrek ve gram altın artacak mı? Altına yatırım yapılır mı?

Global piyasalarda koronavirüsünün etkisi aktif bir şekilde görülürken altın fiyatlarında da inişli çıkışlı bir seyir görülüyor. Çin´den dünyaya yayılmaya devam eden virüsün küresel ekonomiyi olumsuz etkilemesine bağlı olarak yatırımcılar yeniden "güvenli liman"a döndü. İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,83 artışla 363,50 liradan tamamladı. İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 590,00 lira, Cumhuriyet altını 2.415,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,83 yükselişle 363,50 liradan işlem gördü.
ALTINA YATIRIM YAPILIR MI? FİYATLAR YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?
Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının ve azalmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı. Uzmanlar altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyrin görülebileceğini açıkladı.
ÇEYREK ALTIN 595 TL'Yİ GÖRDÜ
Ons fiyat seviyelerinde yaşanan dalgalanma ve doların ateşinin eş zamanlı yükselmesiyle çeyrek altın ve gram altında yeni rekorlar görüldüğünü belirten Atayık şunları söyledi:
"Çeyrek altın, 2020 yılına 478 TL, gram altın ise 291 TL'den başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde altın çeyrek ve gram bazında yeni rekorlara imza attı. Altının gramı 365 TL, çeyrek altın ise iç piyasada 595 TL'yi gördü.
Analistler ve piyasa uzmanları, küresel salgınla ilgili en kötünün bu haftayla birlikte geride kalacağını, salgının ekonomilere ilişkin etkilerini sınırlayacak teşviklerin devam edecek olmasıyla piyasalardaki kırılmaların ve dalgalanmaların yerine belli bir zaman sonra sakinliğe bırakacağını ifade ediyor.
Burada iyi haber olarak şunu söyleyebiliriz. Birçok bilim insanı, Avrupa ve Türkiye'de koronavirüs salgının mayıs ayında kontrol altına alınacağını ve haziran ayıyla birlikte hayatın normal akışına geçeceğini söylüyor. Koronavirüsün etkisinin Asya ülkelerinde azalması, Avrupa ülkelerinde de stabil bir görünüm sergilemesi piyasayla ilgili iyimserliği destekleyecek veriler olarak gösterebiliriz."
ALTINDA VATANDAŞIN YENİ HEDEFLERİ VE UZMAN YORUMLARI
Altın fiyatlarında küresel artış isteği, haftanın ortasında devam ediyor. 1688 dolar seviyelerinde fiyatlanan altın vadeli işlemler piyasasında alım isteği devam ederken, teknik göstergeler alım bölgesinde seyretmeyi sürdürüyor.
Yurt içinde 6.80 TL direncini test eden dolar kuru, altın gram fiyatını yükselten en önemli değişken olmayı sürdürüyor. Küresel altın talebinin hafif artması ile altında yeni Cumhuriyet tarihi rekorları tazelenebilir!
Altın vadeli işlemlerde kalıcı olarak aşılamayan 1700 dolar direnci büyük önem arz ediyor. 1700 dolar üzeri kapanışlarda 1740 – 1780 – 1800 dolar fiyatlarına doğru hareket isteği artabilir. Altında yaşanacak küresel ralli mevcut dolar kuru seviyeleri ile 363 – 375 TL fiyatlarını hedefe alabilir.
Vatandaşın altın yorumu ve beklentisi 2020 yılında 400 TL hedef fiyata revize edilirken, yılsonu tahminlerinin henüz Nisan ayında gerçekleşmesi ile uzmanlar temkinli olarak altında yükselişin sürmesini öngörüyor. Ons bazında 1850 – 1900 dolar altın tahminleri için görüş aktaran uzmanlar, beklenen 1700 dolar direncinin aşılmaması halinde 1650 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyor.
Mevcut değerlendirmeler eşliğinde altın vadeli işlemler piyasasında süren artışı dolar kurunun desteklemesi ile gün içi 366 – 370 TL fiyatları altında hedefe giriyor. Direnç testinin başarısız olması halinde ise 355 – 349 TL seviyelerine kadar gram altında geri çekilme gözlenebilir.
ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;
1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,
2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,
3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,
4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,
5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,
6- Merkez bankalarının para politikaları,
7- Reel faiz hadleri,
8- Enflasyon oranları,
9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,
10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,
11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,
12- Spekülatif amaçlı işlemler,
13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.
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