ÇEYREK ALTIN 595 TL'Yİ GÖRDÜ

Ons fiyat seviyelerinde yaşanan dalgalanma ve doların ateşinin eş zamanlı yükselmesiyle çeyrek altın ve gram altında yeni rekorlar görüldüğünü belirten Atayık şunları söyledi:

"Çeyrek altın, 2020 yılına 478 TL, gram altın ise 291 TL'den başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde altın çeyrek ve gram bazında yeni rekorlara imza attı. Altının gramı 365 TL, çeyrek altın ise iç piyasada 595 TL'yi gördü.

Analistler ve piyasa uzmanları, küresel salgınla ilgili en kötünün bu haftayla birlikte geride kalacağını, salgının ekonomilere ilişkin etkilerini sınırlayacak teşviklerin devam edecek olmasıyla piyasalardaki kırılmaların ve dalgalanmaların yerine belli bir zaman sonra sakinliğe bırakacağını ifade ediyor.

Burada iyi haber olarak şunu söyleyebiliriz. Birçok bilim insanı, Avrupa ve Türkiye'de koronavirüs salgının mayıs ayında kontrol altına alınacağını ve haziran ayıyla birlikte hayatın normal akışına geçeceğini söylüyor. Koronavirüsün etkisinin Asya ülkelerinde azalması, Avrupa ülkelerinde de stabil bir görünüm sergilemesi piyasayla ilgili iyimserliği destekleyecek veriler olarak gösterebiliriz."