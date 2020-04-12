16 Nisan günü A101 aktüel ürünler kataloğu birçok ürün satışa sunuluyor. Her hafta indirimli ürünler satışa çıkaran A101 marketleri bu hafta da aktüel ürünleri de internet sitesi üzerinden açıkladı. Peki, A101'du bu hafta neler var? A101 raflarında yer alacak ürünlerin arasında; Yüz tanıma özellikli, çift sim kart desteğine sahip, 16GB dahili hafızalı, sekiz çekirdek işlemcili ve 2 yıl garantili Samsung Galaxy A01 Cep Telefonu 1049 TL, Kablosuz görüntü aktarma özellikli, 2 yıl garantili dahili uydu alıcılı HI-LEVEL Android Smart Led TV 1499 TL, Kavisli ekranı, tek kumanda özelliği, bluetooth, Netflix desteğiyle yeni model oluşu ile ön plana çıkan Samsung 55RU7300 4K UHD Curved Led TV 4299 TL, Piranha Kablolu Kulaklık 24,95 TL, Piranha Karaoke Mikrofon 59,95 TL, Altus Tezgah Seviyesi Buzdolabı 599 TL, Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 89,95 TL, Sunny Vesta Tost Makinesi 179 TL, Katlanabilir Kamp Sandalyesi 44,95 TL, Arzum Epilasyon Aleti 85 TL, Gölgelikli Salıncak 259,95 TL, Çim Adam 3,75 TL, Kampçı Çantası 59,95 TL. İşte A101 aktüel ürünlerin tamamı…