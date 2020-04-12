Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini en aza indirmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 2 milyon aileye 1000 lira nakit sosyal yardım yapıldı. Bu yardımdan yararlanıp, yararlanmadığını merak eden milyonlarca vatandaş araştırma yapmaya başladı. Sosyal yardımın yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden sorgulamaya açıldı. İnternetten bakarak hak sahibi olup olmadığınızı görebilirsiniz. Yardımdan faydalanacak olanlar ise devlet tarafından daha önceden belirlenmiş kişiler oldu. Yardımı hak edip etmediğini bilmeyenler için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ww.turkiye.gov.tr üzerinden sorgu sayfası açtı.
Sosyal yardım doğum yılının son rakamına göre ödeme! 1000 TL maddi yardım TC kimlik numarası ile sorgulama
Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.
SOSYAL YARDIM PARALARI EVLERE GÖTÜRÜLECEK
PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle, sosyal yardım ödemeleri 3 Nisan'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla hak sahiplerine kendi ikametlerinde yapılacak.
1000 TL devlet yardım sorgulamaları nasıl yapılır?
1000 TL devlet yardımı alarak bu süreci daha rahat koşullar altında sürdürmek mümkündür. 1000 TL devlet yardım sorgulamaları e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Coronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde tespit edilen 2 milyon aile, 1000 TL devlet yardımından yararlanabilecekler.
1000 TL devlet yardım sorgulaması nasıl yapılır?
Aile Bakanlığı, 1000 TL devlet yardımı sorgulama işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu. e-Devlet kaydı olan vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapılarak sorgulama işlemini yapabilecekler. E-Devlet üzerinden giriş yapan vatandaşlar arama motoruna ''Bakanlık Sosyal Yardım Bilgileri'' yazıp aratarak sorgulama yapabilecekler. Açılan ekranda üzerindeki kişinin 1000 TL devlet yardımı alıp alamayacağını görüntüleyebilecekler.
Yardımdan otomatik olarak faydalanacaklar ise şöyle:
Yaşlı Aylığı
Engelli Yakını Aylığı
Silikozis Aylığı
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım
Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım
Öksüz Yetim Yardımı
Şartlı Sağlık Yardımı
Çoklu Doğum Yardımı
Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı
Engelli Aylığı
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