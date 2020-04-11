Ziraat, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi ne zaman verilecek? 10 bin TL destek kredisi başvuru sonuçları sorgula. Milyonlarca kişinin başvuru yaptığı, 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli destek kredisi için gözler bankalardan yapılacak açıklamaya çevrildi. Vatandaşların acil nakit paraya olan ihtiyacını giderecek ve bu zor günlerde cebini rahatlatacak Temel İhtiyaç Kredisi'ne yaklaşık 3 milyon kişi başvurmuştu. 6 ay geri ödemesiz 5, 7.5 ve 10 bin TL'lik ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları da açıklanmaya başlandı. Peki; Ziraat, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi ne zaman verilecek?

SONUÇLAR AÇIKLANIYOR

Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları Ziraat, Halkbank, Vakıfbank tarafından kısa mesaj ile vatandaşlara gönderilmeye başlandı.

GELİRİ 5 BİN TL 'NİN ALTINDA OLANLAR

3 kamu bankası tarafından yapılan açıklamada, 10 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak vatandaşların, hane halkının gelirinin 5 bin TL 'nin altında olması gerektiği bildirildi.

ASGARİ ÜCRETLİLER , EMEKLİLER, ..

Bankalar, geliri 5 bin TL 'nin altında olan vatandaşlara , özellikle asgari ücretlilere, emeklilere, düşük gelir grubundaki vatandaşlara bu desteği sağlayacağını duyurdu.