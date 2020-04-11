Ziraat Bankası’na 1.1 milyar dolar

Ziraat Bankası, 22 ülkeden 38 bankanın katılımıyla 1.1 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı. Açıklamada, 1 yıl vadeli kredinin maliyetinin, geçen yılki euro maliyetinin 40, dolar maliyetinin ise 25 baz puan altında kalarak sırayla Euribor+2,00 ve Libor+2,25 olarak gerçekleştiği kaydedilerek, "Kredi, ekonomiye ve bankaya olan güveni bir kez daha teyit etti" denildi.
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