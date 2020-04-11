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    • Ekonomi
    • 11.04.2020 Gazete
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    Ziraat sı’na 1.1 milyar dolar

    Ziraat sı, 22 ülkeden 38 bankanın katılımıyla 1.1 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı. Açıklamada, 1 yıl vadeli kredinin maliyetinin, geçen yılki euro maliyetinin 40, dolar maliyetinin ise 25 baz puan altında kalarak sırayla Euribor+2,00 ve Libor+2,25 olarak gerçekleştiği kaydedilerek, "Kredi, ekonomiye ve bankaya olan güveni bir kez daha teyit etti" denildi.

    Ziraat Bankası’na 1.1 milyar dolar
    Ziraat Bankası, 22 ülkeden 38 nın katılımıyla 1.1 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı. Açıklamada, 1 yıl vadeli kredinin maliyetinin, geçen yılki euro maliyetinin 40, dolar maliyetinin ise 25 baz puan altında kalarak sırayla Euribor+2,00 ve Libor+2,25 olarak gerçekleştiği kaydedilerek, "Kredi, ekonomiye ve bankaya olan güveni bir kez daha teyit etti" denildi.

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