



Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, "Kira dönemi sona ermiş ve zam yapılma vakti gelmişse kiracı artışı kabul etmeyerek bu dönem için uyarlama davası açabilir. Kirayı eski bedelden öder, ihtarını gönderir ve sonra davasını açabilir. Yani artışa mücbir sebeple itiraz edilebilir" dedi.