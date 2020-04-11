Coronavirüs salgını sürecinde ev sahibinin kira ücretlerinde yapacağı zamma itiraz edilebileceğini belirten hukukçular, fiyat artışının mücbir sebep nedeniyle geçersiz olabileceği görüşünde.
Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, "Kira dönemi sona ermiş ve zam yapılma vakti gelmişse kiracı artışı kabul etmeyerek bu dönem için uyarlama davası açabilir. Kirayı eski bedelden öder, ihtarını gönderir ve sonra davasını açabilir. Yani artışa mücbir sebeple itiraz edilebilir" dedi.
Mevcut kiranın da salgın süresince indirilmesinin talep edilebileceğini vurgulayan Kiraz, "Ancak bu nedenle ödeyemediğini ispatlamalı" diye konuştu.
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