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    • Ekonomi
    • 11.04.2020 Gazete
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    lerine virüs ayarı

    , Covid-19'la mücadele tedbirleri nedeniyle hak kayıplarının oluşmaması için lerinin faaliyetlerini düzenledi. Hakem heyetlerince istenen bilgilerin sunulması için verilen, bilirkişilere rapor hazırlamaları için tanınan ve kararların tebliğ edilmesi için belirlenen süreler 13 Mart- için durduruldu. 30 Nisan'a kadar ertelendi. Hakem heyetlerine e-Devlet'ten başvurulabiliyor.

    Hakem heyetlerine virüs ayarı
    Ticaret Bakanlığı, Covid-19'la mücadele tedbirleri nedeniyle hak kayıplarının oluşmaması için lerinin faaliyetlerini düzenledi. Hakem heyetlerince istenen bilgilerin sunulması için verilen, bilirkişilere rapor hazırlamaları için tanınan ve kararların tebliğ edilmesi için belirlenen süreler 13 Mart-30 Nisan için durduruldu. 'a kadar ertelendi. Hakem heyetlerine e-Devlet'ten başvurulabiliyor.

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