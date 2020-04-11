Hakem heyetlerine virüs ayarı

Ticaret Bakanlığı, Covid-19'la mücadele tedbirleri nedeniyle hak kayıplarının oluşmaması için hakem heyetlerinin faaliyetlerini düzenledi. Hakem heyetlerince istenen bilgilerin sunulması için verilen, bilirkişilere rapor hazırlamaları için tanınan ve kararların tebliğ edilmesi için belirlenen süreler 13 Mart-30 Nisan için durduruldu. Toplantılar 30 Nisan'a kadar ertelendi. Hakem heyetlerine e-Devlet'ten başvurulabiliyor.
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