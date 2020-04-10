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    • Ekonomi
    • 10.04.2020 16:32
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    • 10.04.2020 16:32
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    kredi sonuçları yatmaya başladı! -Vakıfbank- sorgulama yapma

    kredisi Vakıfbank, ve Halk sı tarafından vatandaşlara veriliyor. 'nin en büyük kamu bankaları olan , Vakıfbank ve Ziraat Bankası 5000, 7.500 10.000 lira kredi vermeye 1 Nisan tarihinde başlamıştı. "" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek. Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek. İşte Halkbank-Vakıfbank-Ziraat Bankası sorgulama yapma

    Halkbank-Vakıfbank-Ziraat Bankası kredi sorgulaması yapma

    Temel İhtiyaç Desteği kredisi başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Başvurusu olumlu kabul edilenlerin hesaplarına krediler yatmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişinin başvurduğunu belirterek ödeme tarihlerine ilişkin müjdeli haberi de milyonlarca vatandaşla paylaştı. Peki, temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır? Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.

    VAKIFBANK HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI SONUÇLARI AÇIKLANMAYA BAŞLADI

    3 kamu bankasının temel ihtiyaç desteği başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Başvuru sonucunuzu sorgulamak için internet bankacılığı hesabınıza bakmanız gerekmektedir. Ya da bankalarla iletişime geçerek kredi başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

    SONUÇLAR BEKLENİYORDU

    3 Kamu bankası da ilk günden bu yana sadece başvuruları aldı. Sonuçlar ise bugüne kadar açıklanmamıştı. Başvuru sayısının çok olması nedeniyle değerlendirme süreçleri 10 gündür devam ediyor. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih konu ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Bu ürünümüzü kredi limiti 10 bin TL , şimdiye kadar 1.5 milyon başvuru aldık. Söz konusu destek temel ihtiyaçların karşılanması üzerine olduğu için de müşterilerimize dönüş yapabilmek adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çok kısa bir süre içinde bu desteğimizi kullandırmaya başlayacağız. "

    ATM'DEN ÇEKİLEBİLECEK

    Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.

    ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

    Kredi Tutarı (TL)

    Toplam Vade

    Ödemesiz Dönem

    Taksit Tutarı (TL)
    (Sonraki 30 ay boyunca)

    10.000

    36 ay

    6 ay

    376

    7.500

    36 ay

    6 ay

    282

    5.000

    36 ay

    6 ay

    188

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    Haberler Ekonomi Temel İhtiyaç Desteği kredi sonuçları yatmaya başladı! Halkbank-Vakıfbank-Ziraat Bankası sorgulama yapma
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