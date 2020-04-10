Kısa çalışma ödeneğine çalışan başvurabilir mi?

Bir AVM'de çalışıyorum. AVM kapandığından dolayı kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir miyim? Bunun için ne yapmalıyım? Serkan KARAKAYA
Kısa çalışma ödeneğine firmalar başvuruyor. İşçinin belli prim şartları varsa ve üretim kısmen ya da tamamen durmuşsa firmanız başvurabilir. İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, son 60 gün içinde prim ödeyerek çalışmış olması ve son 3 yıl içinde en az 450 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor. Çalışanlar kendileri başvuramıyor.
Firma olarak idari izin yapıyoruz. Ama biz pazarlama firmasıyız, sahada personelimiz var, bu durumda sürekli idari izin mi vereceğiz, ücretsiz izne mi çıkaracağız? Bu izinler için kanun bize ne hak veriyor? Personel korkudan evden çıkmıyor, bunun yükünü işverenler olarak nasıl çekeceğiz? Halil İlhami DEMİR
İzin konusunda firmaların insiyatifleri var. Yani idari izne firma tarafından karar veriliyor. Yıllık iznin ne zaman kullanılacağı da öyle. Ama ücretsiz izinde her iki tarafın birlikte anlaşarak karar vermesi lazım. Burada çıkartılan paketler ile hem vergi hem SGK primleri ertelendi. Bankalar maaş desteği için limitler açtı, yine işe destek kredisi ile çok düşük faizli destekler var. Tabii burada şart, işçi çıkartmamak. Bütün bunların yanında kısa çalışma ödeneğine başvurup, işçinin maaşının İŞKUR tarafından ödenmesini de sağlayabilirsiniz.
Eşim 26.09.1984 doğumlu. 25.09.2000 işe giriş tarihi. Ne zaman emekli olabilir? Ömer AYDIN
Eşiniz için tam emeklilik şartları 58 yaş ve 7000 gün. Kısmi emeklilik için ise 4500 gün, 25 yıl ve 58 yaş gerekiyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
Kısa çalışma ödeneğine firmalar başvuruyor. İşçinin belli prim şartları varsa ve üretim kısmen ya da tamamen durmuşsa firmanız başvurabilir. İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, son 60 gün içinde prim ödeyerek çalışmış olması ve son 3 yıl içinde en az 450 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor. Çalışanlar kendileri başvuramıyor.
Firma olarak idari izin yapıyoruz. Ama biz pazarlama firmasıyız, sahada personelimiz var, bu durumda sürekli idari izin mi vereceğiz, ücretsiz izne mi çıkaracağız? Bu izinler için kanun bize ne hak veriyor? Personel korkudan evden çıkmıyor, bunun yükünü işverenler olarak nasıl çekeceğiz? Halil İlhami DEMİR
İzin konusunda firmaların insiyatifleri var. Yani idari izne firma tarafından karar veriliyor. Yıllık iznin ne zaman kullanılacağı da öyle. Ama ücretsiz izinde her iki tarafın birlikte anlaşarak karar vermesi lazım. Burada çıkartılan paketler ile hem vergi hem SGK primleri ertelendi. Bankalar maaş desteği için limitler açtı, yine işe destek kredisi ile çok düşük faizli destekler var. Tabii burada şart, işçi çıkartmamak. Bütün bunların yanında kısa çalışma ödeneğine başvurup, işçinin maaşının İŞKUR tarafından ödenmesini de sağlayabilirsiniz.
Eşim 26.09.1984 doğumlu. 25.09.2000 işe giriş tarihi. Ne zaman emekli olabilir? Ömer AYDIN
Eşiniz için tam emeklilik şartları 58 yaş ve 7000 gün. Kısmi emeklilik için ise 4500 gün, 25 yıl ve 58 yaş gerekiyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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