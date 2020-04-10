AXAFit ile doktora ulaşmak kolaylaşıyor

işbirliğiyle sunduğu dijital sağlıkdanışma hizmetleriyle herkesinönlem olarak evlerinde kaldığı budönemde müşterilerinin hem bağışıklıksistemini hem de duygusal sağlığınıdesteklemelerine katkı sağlıyor. AxaSigorta'nın aktif ve sağlıklı bir yaşamodağıyla geliştirdiği'iniçinde yer alan DoktorDerKi, herhafta alanında uzman doktorlarlabirlikte düzenlediği soru & cevapoturumlarında Axa müşterilerininhastaneye gitmeden de sağlıklarıylailgili kafalarına takılan sorulara yanıtbulmalarına olanak tanıyor."Bu dönemde hem fiziksel hem deduygusal sağlığımızı güçlendirmeyeihtiyaç duyuyoruz. DoktorDerKi buanlamda müşterilerimizi destekleyecek,hayatlarını kolaylaştıracak vefark yaratacak bir uygulama.Müşterilerimizin sağlıkları hakkındabir soruları olduğunda hastaneyegitmeden bir doktordan görüş almalarınısağlıyoruz" dedi.