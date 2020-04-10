AXAFit ile doktora ulaşmak kolaylaşıyor

AXA Sigorta, DoktorDerKi işbirliğiyle sunduğu dijital sağlık danışma hizmetleriyle herkesin önlem olarak evlerinde kaldığı bu dönemde müşterilerinin hem bağışıklık sistemini hem de duygusal sağlığını desteklemelerine katkı sağlıyor. Axa Sigorta'nın aktif ve sağlıklı bir yaşam odağıyla geliştirdiği AXAFit'in içinde yer alan DoktorDerKi, her hafta alanında uzman doktorlarla birlikte düzenlediği soru & cevap oturumlarında Axa müşterilerinin hastaneye gitmeden de sağlıklarıyla ilgili kafalarına takılan sorulara yanıt bulmalarına olanak tanıyor. Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, "Bu dönemde hem fiziksel hem de duygusal sağlığımızı güçlendirmeye ihtiyaç duyuyoruz. DoktorDerKi bu anlamda müşterilerimizi destekleyecek, hayatlarını kolaylaştıracak ve fark yaratacak bir uygulama. Müşterilerimizin sağlıkları hakkında bir soruları olduğunda hastaneye gitmeden bir doktordan görüş almalarını sağlıyoruz" dedi.
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