‘Alacak sigortası düzenlemesi KOBİ'lere merhem olacak’

yaşanan Covid-19 salgınının başta KOBİ'ler olmak üzere tüm reel sektöre olumsuz tesir ettiğini belirterek, hem 25 Mart 2020 tarihli Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in hem de 30 Mart 2020 tarihli Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Cumhurbaşkanı Kararı'nın KOBİ'lerin salgın nedeniyle oluşabilecek muhtemel olumsuzluklarına merhem olacağını söyledi. Benli, şirketlerin bilançolarının yaklaşık yüzde 40'ını alacaklarının oluşturduğu düşünüldüğünde alacak yönetiminin her geçen gün çok daha önemli hale geldiğini belirterek, "Şirketlerin hayat sigortası olarak adlandırabileceğimiz alacak sigortasının önemi Covid-19 salgınının olduğu bugünlerde daha da artıyor" dedi.Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile mevcutta yıllık net satış hasılatı 25 milyon liranın altında olan mikro ve küçük işletmeleri kapsayan sistemin, yıllık net satış hasılatının 125 milyon liraya artırılması ile orta büyüklükteki işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletildiğine değinen Benli, alacak sigortası talebinde bulunan işletmelerin vadeli satışlardan elde ettiği cirosuna göre alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limitine sahip olabileceğini belirtti. Sistemin web sitesi olan www.alacaksigortasi. gov.tr üzerinden hasar başvurularının çevrimiçi olarak alınmaya başladığını dile getiren Benli, bu sayede sigortalıların web sitesindeki bağlantıyla hasar başvurularını kendilerinin yapabileceğini ifade etti.