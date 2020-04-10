Bakanlığımızca 2017 yılında kurgulanan ve etaplar halinde yaygınlaştırılarak bugün itibariyle 81 il Valiliğinde ve 161 ilçe Kaymakamlığında faaliyete geçirilen Açık Kapı birimlerinin temel görevi; Valilikler ve Kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danısma ve yönlendirmeyi gerçekleştirmektedir. Valilik ve Kaymakamlıklardaki bürolara doğrudan ya da dijital ortamda (web sitesi veya e-devlet üzerinden) başvuru yapılabilen Açık Kapı birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi kesinlikle bulunmamaktadır.

Devletimizin, Koronavirüs salgını ile yoğun şekilde mücadelede eden kurumlarının iş yükünü yönetilemez noktaya getirmeyi amaçladığı belli olan bu tür kötü niyetli paylaşımlarla dezenformasyona neden olanlar, koronavirüs salgını kapsamında alınarak başarıyla uygulanan tedbirler çerçevesinde olusan sosyal izolasyona zarar vermektedir.

'Emekli ve 1000 TL yardım alan vatandaşlar hariç geri kalan vatandaşlara, sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400 TL ve çocuklar için 100 TL bayram harçlığı verecek. www.acikkapi.gov.tr adresinden başvuru yapmanız gerekiyor' açıklamalarının gerçek olmadığına dair paylaşımda bulunan Eskişehir Valiliği, İçişleri Bakanlığının duyuru metnini yayımladı.