2020 yılı bankaların Nisan ayı mevduat faiz oranları ne oldu? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda devam eden koronavirüs salgını sonrası mevduat müşterisini artırmak isteyen özel bankalar, Nisan ayında tasarruf sahiplerine daha yüksek faiz getirisi sunmaya başladı. En düşük mevduat faizi yüzde 9.00 ile kamu bankaları tarafından sunulurken, özel bankalarda yüzde 12.10 vadeli hesap brüt faizi sunuluyor. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.
2020 NİSAN AYI BANKALARIN MEVDUAT FAİZ ORANLARI KAÇ OLDU?
* TEB 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.25
* Burgan Bank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 12.10
* Fibabanka 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 12.00
* Alternatif Bank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.00
* Denizbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.25
* Şekerbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.00
* HSBC 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.00
* Odeabank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.00
* ICBC 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.70
* Anadolubank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.70
* Aktif Bank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.65
* Ziraat Bankası 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.40
* Halkbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.25
* Vakıfbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.00
* İş Bankası 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.85
* Akbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.00
* Garanti BBVA 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.00
* Yapı Kredi 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.00
* QNB Finansbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.10
* Enpara 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.50
* ING 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.00
NİSAN AYINDA EN FAZLA FAİZ VEREN BANKA HANGİSİ?
2020 yılı Nisan ayı içerisinde yüzde 12.10 faiz oranı ile en yüksek faizi Burgan Bank veriyor. 250 Bin TL'ye kadar olan mevduatlar için banka yüzde 12.10 brüt faiz oranı ile tasarruf sahiplerine en çok faizi veren banka oluyor. Bahsi geçen en çok faiz getirisinden ise yüzde 15 stopaj kesintisi uygulanacağı unutulmamalıdır.
Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?
Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.
Mevduat Faiz Oranları
Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz. Mevduat faiz oranlarını Hangikredi.com'un Yatırım sayfasından inceleyebilir, dilediğiniz tutar için hesaplama yaparak kazancınızın ne kadar olacağını öğrenebilirsiniz.
Vade Çeşitleri
Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz. Vadelere göre faiz oranlarını inceleyerek sizin için en karlı vadenin hangisi olacağına karar verebilirsiniz.
Vadeli mevduatta stopaj kesintisi
Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.
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