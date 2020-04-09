TİAD: makine sektörü desteklensin

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık, Covid-19 salgınının etkisiyle birçok sektörde 'tedarik zincirinin kırıldığına' dikkat çekerek, "Takım tezgahları ve makine sektörünün, salgın etkilerine karşı başlatılan ekonomik koruma kalkanına dahil edilmesi önem taşıyor" çağrısı yaptı. Varlık, "Takım tezgahları sektörü, her türlü imalatın temelidir ve bu sektörün durması dünyada üretimin durması anlamını gelir" dedi.
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