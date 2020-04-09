TİAD: makine sektörü desteklensin

Covid-19 salgınınınetkisiyle birçok sektörde 'tedarikzincirinin kırıldığına' dikkat çekerek,"Takım tezgahları ve makine sektörünün,salgın etkilerine karşı başlatılanekonomik koruma kalkanına dahiledilmesi önem taşıyor" çağrısı yaptı.Varlık, "Takım tezgahları sektörü, hertürlü imalatın temelidir ve bu sektöründurması dünyada üretimin durmasıanlamını gelir" dedi.