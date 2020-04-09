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    • Ekonomi
    • 09.04.2020 Gazete
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    Son teknoloji evlere taşındı

    Elektronik ürünlerin online satışı arttı. Bir sitenin araştırmasına göre, Mart sonunda Şubat'a oranla ev ve sinema sistemleri satışı yüzde 90 yükseldi. Son 1 ayda LED TV satışında yüzde 260, kulaklıklarda ise yüzde 250 artış yaşandı.

    Son teknoloji evlere taşındı
    Elektronik ürünlerin online satışı arttı. Bir sitenin araştırmasına göre, Mart sonunda Şubat'a oranla ev ve sinema sistemleri satışı yüzde 90 yükseldi. Son 1 ayda LED TV satışında yüzde 260, kulaklıklarda ise yüzde 250 artış yaşandı.

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