Son teknoloji evlere taşındı

Elektronik ürünlerin online satışı arttı. Bir sitenin araştırmasına göre, Mart sonunda Şubat'a oranla ev ve sinema sistemleri satışı yüzde 90 yükseldi. Son 1 ayda LED TV satışında yüzde 260, kulaklıklarda ise yüzde 250 artış yaşandı.
Elektronik ürünlerin online satışı arttı. Bir sitenin araştırmasına göre, Mart sonunda Şubat'a oranla ev ve sinema sistemleri satışı yüzde 90 yükseldi. Son 1 ayda LED TV satışında yüzde260, kulaklıklarda ise yüzde 250 artış yaşandı.
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