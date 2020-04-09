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    • Ekonomi
    • 09.04.2020 Gazete
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    Sleepy 500 yeni çalışan alacak

    Bebek bezi ve ıslak havlu markası Sleepy, salgınla mücadele sürecinde hiçbir çalışanını işten çıkarmayıp, aksine bu ay mevcut çalışan sayısının yüzde 20'sine kadar yeni işe alım yapacağını açıkladı.

    Sleepy 500 yeni çalışan alacak
    Bebek bezi ve ıslak havlu markası Sleepy, salgınla mücadele sürecinde hiçbir çalışanını işten çıkarmayıp, aksine bu ay mevcut çalışan sayısının yüzde 20'sine kadar yeni işe alım yapacağını açıkladı. Şirket, bunun için de bu yıl ek olarak 30 milyon liralık bütçe ayırdığını duyurdu. Halihazırda 2 bin 600 çalışanı bulunan şirket, bu ay 500 çalışanı bünyesine katacak. Açıklamada, "Sleepy markası olarak bu salgın döneminde ürün ve para bağışı yapmaya devam ediyoruz" denildi.

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