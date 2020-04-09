Sleepy 500 yeni çalışan alacak

bezi ve ıslak havlu markası, salgınla mücadele sürecinde hiçbir çalışanını işten çıkarmayıp, aksine bu ay mevcut çalışan sayısının yüzde 20'sine kadar yeni işe alım yapacağını açıkladı. Şirket, bunun için de bu yıl ek olarak 30 milyon liralık bütçe ayırdığını duyurdu. Halihazırda 2 bin 600 çalışanı bulunan şirket, bu ay 500 çalışanı bünyesine katacak. Açıklamada, "Sleepy markası olarak bu salgın döneminde ürün ve para bağışı yapmaya devam ediyoruz" denildi.