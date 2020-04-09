Kovid-19 ‘her şey dahil’i vuracak

Salgın sonrası turistlerin tercihlerinde köklü değişim bekleniyor. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, butik otellere ciddi talep olacağını belirterek, "İnsanlar büyük otelleri tercih etmeyecek" dedi. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir de "Ülkelerin her şey dahilden uzaklaşacağını düşünüyorum" diye konuştu.
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