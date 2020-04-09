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    • Ekonomi
    • 09.04.2020 Gazete
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    Kovid-19 ‘her şey dahil’i vuracak

    Salgın sonrası lerin tercihlerinde köklü değişim bekleniyor. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, butik otellere ciddi talep olacağını belirterek, "İnsanlar büyük otelleri tercih etmeyecek" dedi.

    Virüs ‘her şey dahil’i vuracak
    Salgın sonrası lerin tercihlerinde köklü değişim bekleniyor. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, butik otellere ciddi talep olacağını belirterek, "İnsanlar büyük otelleri tercih etmeyecek" dedi. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir de "Ülkelerin her şey dahilden uzaklaşacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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