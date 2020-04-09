Kapalı işyerine fatura yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz ve elektrikte kıyasen fatura sisteminin detaylarını açıkladı. Rutin sayaç okumalarının devam edeceği belirtilen açıklamada, "Kıyasen fatura uygulaması belli bölgeler ve belli bir süre için geçerli olacaktır. Kapalı işyerleri için kıyasen fatura söz konusu olmayacak. Hiç kimse mağdur edilmeyecektir" denildi. EPDK, şu değerlendirmeyi yaptı: "Kıyasen fatura düzenlemesi son 3 ayın, ya da 2 yılın bütün aylarının ortalaması ile değil, son 2 yılın aynı ay ortalamaları baz alınarak belirlenecektir. Örneğin; Mayıs ayı için düzenlenecek faturada 2018 ve 2019 yılı Mayıs aylarına ilişkin kullanım yerinin tüketim ortalaması kullanılacaktır."
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