Kapalı işyerine fatura yok

(EPDK), doğalgazve elektrikte kıyasenfatura sisteminindetaylarını açıkladı.Rutin sayaçokumalarının devamedeceği belirtilenaçıklamada, "Kıyasenfatura uygulamasıbelli bölgeler vebelli bir süre içingeçerli olacaktır.Kapalı işyerleri içinkıyasen fatura sözkonusu olmayacak.Hiç kimse mağduredilmeyecektir"denildi. EPDK, şudeğerlendirmeyiyaptı: "Kıyasenfatura düzenlemesison 3 ayın, ya da 2yılın bütün aylarınınortalaması ile değil,son 2 yılın aynı ayortalamaları bazalınarak belirlenecektir.Örneğin; Mayıs ayıiçin düzenlenecekfaturada 2018 ve 2019yılı Mayıs aylarınailişkin kullanım yerinintüketim ortalamasıkullanılacaktır."