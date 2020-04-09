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    • Ekonomi
    • 09.04.2020 Gazete
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    İşten çıkarmak 3 ay yasaklanıyor

    HÜkümet, virüsle mücadele kapsamında bir önlem daha alıyor. Çalışanların işten çıkartılması 3 ay yasaklanıyor. Fesih yasağı olan işveren işçileri ücretsiz izne çıkartabilecek.

    İşten çıkarmak 3 ay yasaklanıyor
    Hükümet, virüsle mücadele kapsamında bir önlem daha alıyor. Çalışanların işten çıkartılması 3 ay yasaklanıyor. Fesih yasağı olan işveren işçileri ücretsiz izne çıkartabilecek. İşçilere günlük 39 lira ödenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fesih yasağını 6 aya kadar uzatabilecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek. Mücbir sebepten dolayı öğrencilerin kredi borçları ertelenecek. Hükümetin hazırladığı ekonomi paketi hızlı bir şekilde Meclis'e gönderilecek. Bu düzenlemeleri içeren yasa teklifi taslağı, görüş almak üzere iş dünyası örgütlerine de sunuldu.

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