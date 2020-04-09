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    • Ekonomi
    • 09.04.2020 Gazete
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    Defacto’dan 1 milyon maske

    Defacto, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği, uluslararası standartlara uygun, çok kullanımlı anti bakteriyel 1 milyon maske ile destek olacağını açıkladı.

    Defacto’dan 1 milyon maske
    Defacto, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği, uluslararası standartlara uygun, çok kullanımlı anti bakteriyel 1 milyon maske ile destek olacağını açıkladı. DeFacto fabrikalarında üretilecek 1 milyon adet anti bakteriyel maske, ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı'na iletilecek. Maskeler Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlara dağıtılacak.

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