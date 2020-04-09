Defacto’dan 1 milyon maske

efacto

kampanyasına SağlıkBakanlığı'nın belirlediği, uluslararasıstandartlara uygun, çok kullanımlı antibakteriyel 1 milyon maske ile destekolacağını açıkladı. DeFacto fabrikalarındaüretilecek 1 milyon adet anti bakteriyelmaske, ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı'nailetilecek. Maskeler Sağlık Bakanlığıile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nınkoordinasyonunda 20-65 yaş arasıvatandaşlara dağıtılacak.