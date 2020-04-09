Yüzdelik dilim ve tayin hakkı 4/D'li kadroya geçen taşeron işçi ve kamu işçileri için oldukça önem arz ediyor. 2020 yılı içerisinde Çalışma Bakanlığı ile mali ve sosyal haklar adına masaya oturacak olan taşeron işçilerin liste başında yer alan başlıklardan birisi yüzdelik dilim oldu. Bu bağlamda haberimizde bu konulara değindik. 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin en önemli talepleri 2020 yılında maaşlarına bekledikleri oranlarda bir zam alabilmek. Bu taleplerini duyurmak adına çalışmalarda bulunan kamu işçilerinin zam talebinin yanında 3 farklı ana başlıkta düzenleme ve değişiklik önerileri bulunuyor. Detaylar takvim.com.tr'de yer almaktadır.
ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NIN TAŞERON İŞÇİ DÜZENLEMESİNE DAİR ÇALIŞMASI
Çalışma Bakanlığı'nın atacağı adımlar oldukça merak ediliyor. Özellikle işçi taleplerinin kabul edilip edilmeme noktasında izlenecek yok merak edilirken tayin hakkı, yüzdelik dilim konusunda somut adım atılması isteniyor. Çalışma Bakanlığı bu konuda üzerinde çalıştığı konular hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Bu görüşmelere dair detayların ise ancak görüşmelerde ortaya çıkması bekleniyor.
TAŞERON İŞÇİLERİN TAMAMINA YÜZDELİK DİLİM İLE EK ZAM
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçilerin maaşları KHK ile kadroya alınmalarının ardından düzenlemeler yapılmıştı. Bu bağlamda işçiler yapılan bu düzenlemeler öncesinde maaşlarının asgari ücrete olan oranının belirlenmesini ve bu oran üzerinden güncel maaşlarının yeniden hesaplanmalarını talep etmişlerdi. Mahkemeler ise bu konuda işçilerin taleplerini haklı buldu.
Bu konuda farklı kurumlarda çalışan taşeron işçiler benzer davalar kazandılar. Davaların işçilerin lehine olmasının ardından ise bazı işçi sendikaları, kendi sendika üyelerinin tamamı için yüzdelik dilim düzenlemesi olması için çalışmalar başlatmışlardı.
TÜM 4/D'Lİ İŞÇİLERE SAĞLANSIN TALEBİ
Sendikaların bu adımının ardından ise taşeron işçiler bu düzenlemenin Çalışma Bakanlığı'nca yapılacak olan toplu iş sözleşmesinde ele alınmasını bu hakkın tüm 4/D'li işçilere sağlanmasını talep ettiler. (takvim.com.tr) Ancak Çalışma Bakanlığı bu konuda herhangi bir bilgi vermedi. Bakanlığın yüzdelik konusunda adım atıp atmayacağı veya toplu iş sözleşmesinde konuya ne yanıt vereceği bilinmiyor. İşçi sendikaları ise bu konuda düzenlemesi olması adına baskılarını artırıyor.
TAŞERON İŞÇİLERİN TALEPLERİ
4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin en önemli talepleri 2020 yılında maaşlarına bekledikleri oranlarda bir zam alabilmek. Bu taleplerini duyurmak adına çalışmalarda bulunan kamu işçilerinin zam talebinin yanında 3 farklı ana başlıkta düzenleme ve değişiklik önerileri bulunuyor. Bu düzenleme taleplerine dair detaylar ise başlıklar halinde şu şekilde;
1-) Tayin Hakkı
Kamuda çalışan taşeron işçiler 2020 yılı düzenlemelerinde tayin hakkı talep ediyorlar. Taşeron işçiler özellikle eşlerinin çalışması durumunda aile birliği kuramadıklarını (takvim.com.tr) dile getiriyorlar. Bu konuda açılan ve taşeron işçi lehine verilen kararları hatırlatan işçiler düzenlemenin en kısa zamanda uygulanmasını istiyorlar.
2-) Ek Ödemelere Zam Talebi
Taşeron işçiler maaşlarının dışında ayrıca bazı ek ödemeler alıyorlar. Dini bayramlarda ödenen ikramiyeler, Eylül ayında yapılan eğitim yardımı ödemesi gibi ödemelerin çok düşük rakamlarda olduğunu ifade eden taşeron işçiler bu konuda zam beklediklerini dile getiriyorlar.
3-) Yüzdelik Dilim Düzenlemesi
Çalışma Bakanlığı'ndan beklenen bi diğer düzenleme konusu yüzdelik dilim. Bu düzenleme adına açılan davaların çok olması nedeniyle tüm işçilere asgari ücrete göre yeniden maaş belirleme yapılması ve maaşların belirlenen fark oranında yükselmesi talep ediliyor.
TAŞERON İŞÇİLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI VAR MI?
Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek. Kurumlarda 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin maaşları konusunda bazı belediyeler seçimden önce önemli adımlar atmışlardı. Kocaeli Belediyesi tarafından atılan adımda taşeron işçilerin maaşlarına günlük 21 TL aylık ise 635 TL zam yapılmıştı. Buna benzer kararlar seçimlerden hemen önce birkaç belediye tarafından alındı.
Taşeron işçi olarak çalışırken 2 Nisan itibariyle sürekli işçi ve belediye şirketlerine geçen çalışanlar için ise Yüksek Hakem Kurulu kararı ile yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesi hükümleri 2020 yılına kadar geçerli olacak sosyal ve mali hakları düzenlenmişti. Yüksek Hakem Kurulu kararı ile yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçilere 6 şar aylık dilimlerde yüzde 4+4 şeklinde zam yapılması kararlaştırılmıştı. Fakat ücretlerde oluşabilecek enflasyon farkı ve belediye şirketlerine geçen işçilere ilave tediye vb. bir çok konuda mali ve sosyal haklar yönünden eksikliği ortaya çıkmış, kadroya geçen işçiler ve sendikalar tarafından eleştirilmişti.
KAMU İŞÇİLERİNE DE ENFLASYON FARKI VAR
Sayıları yaklaşık 200 bini bulan kamu işçileri de yıllık verilen zam oranları enflasyonun altında kalırsa enflasyon farkını alabiliyorlar. Kamuda ve yerel yönetimlerde çalışan yaklaşık 900 bin taşeron işçi, nisan ayında kadroya alındı. Kadroya alma işlemleri 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde gerçekleştirildi. Söz konusu KHK'de, kadroya alınan işçilerin ücretlerinin, taşeronda iken imzalanmış toplu sözleşmedeki ücret tutarından fazla olamayacağı öngörüldü. Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak.
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