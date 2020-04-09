Çalışan ve çalışmayan tüm annelere 100 euro ödeme! Çalışan yeni anneye en az 9.299 TL ödeme!

Annelere sağlanan devlet desteklerine bir yenisi daha eklendi. Uygulamaya konulan bez ve mama yardımı, devlet desteklerinin en önemli projelerinden biri halini almaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AB delegasyonu ortak iş birliği kapsamında yürütülen proje ilk olarak 7 ilde uygulamaya konulacak olup annelere 24 ay boyunca destek sağlanacağı açıklandı. Aynı zamanda Ayrıca mali desteğe başvuran ilk 13 bin anneye tek seferlik 100 avro kırtasiye desteği de yer almaktadır. Anneler bu yardımdan 24 ay yararlanabilecek. Ayrıca ilk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor. İkiz, üçüz gibi çoklu doğumlarda da çocuk başına 150 lira veriliyor.
Aylık 100 Euro Ödenecek
Projeden 0-60 aylık çocuklarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ya da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşe, anaokuluna veya gündüz bakımevine gönderen ve sigortalı işçi statüsünde çalışan anneler yararlanacak. Annelere her ay 650 lira civarında (100 avro) destek sağlanacak olup şimdilik sadece iller Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinde ikamet eden anneler bu destekten yararlanabilecek.
Ön Kayıt E-Devlet Üzerinden
İlgili proje kapsamında şimdilik sadece 7 ilde başlamış olan destek ödemelerine ilişkin ön kayıt e-devlet üzerinden açıldı. Buna göre başvuru şartlarını taşıyan ve bu 7 ilde ikamet eden enlere e-devlet üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetleri içerisinde yer alan Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi ile bu destek uygulamasına ön kayıt yaptırabilecek.
Bez ve Mama Yardımı Almak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?
• Bebek bez ve mama parası yardımı, doğum canlı olarak gerçekleştiğinde ve tamamlandığında verilir.
• Yardım için annenin, babanın ya da her ikisinin de Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi olması gereklidir.
• Anne ve babanın her ikisi de sağ ve Türk vatandaşı ise yardım anneye verilir.
• Anne Türk vatandaşı değil ya da vefat etmiş ise bakanlık tarafından belirlenen zorunlu haller dahilinde Türk vatandaşı babanın nüfus kayıt örneği esas alınır ve yardım babaya yapılır.
• Bez ve mama yardım başvuru için haneye giren miktarın kişi başı asgari ücretin üçte birinden (701.32TL) az olması gerekir.
• Anne ya da babanın üzerine herhangi bir malın, gayrimenkulün veya taşınmazın olmaması şarttır.
Bez ve Mama Yardımı İçin Nereye Başvurulur?
Bez ve mama yardımı desteğinden yararlanmak isteyenlerin belirlenen şartları taşıması halinde başvuru yapmasına imkan tanınır. Bez ve mama yardımı için başvurulması gereken kurumlar:
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bakanlığa bağlı vakıflar
• Sosyal Güvenlik Kurumu
• Kaymakamlıklardaki Sosyal Hizmet Müdürlükleri
• Muhtarlıklar
Başvurular nereden yapılacak?
Başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak. Bugün itibariyle E-Devlet üzerinden başvurular 2020 yılı için yeniden başladı.Destekten yararlanacak anneler 0-60 ay aralığında çocuğunu proje uygulama illerindeki Milli Eğitim Bakanlığı ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı anadokulu, kreş ve gündüz bakımevine düzenli olarak göndermeniz gerekmektedir.
Hangi Kalemlerde Ne Kadar Ödeme?
Bu yıl da devam edecek olan ilgili doğum desteğinin yanı sıra süt ve emzirme parası, doğum ve kreş yardımı, yarım gün çalışma desteği de verilmekte olup asgari ücret düzeyinde çalışan bir anneye ödenecek olan tutarın değeri toplamda 7 bin 500 TL olarak belirlendi. Bu tutar çocuk sayısı ve brüt maaşa göre değişirken 4 bin lira brüt ücreti olan bir anne için ödenen toplam miktar ise 9 bin TL'ye kadar çıkabilecek olup çalışan anne için bu deste tutarı 7 bin 500 TL'nin de üzerine çıkabiliyor. Ayrıca anneler çocuk okula başlayıncaya kadar yarım gün çalışma hakkından da yararlanabiliyor. İlk çocuk için annelere 60 gün, ikinci çocuk için 120 gün, üç ve daha fazla çocuk için 180 gün yarım gün çalışılıyor ve tam maaş alabilmektedir.
Her doğumda 7.325 TL
Doğum (rapor) parası, maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. En düşük tutar 1 Ocak itibarıyla 7 bin 325 liraya yükseldi. Brüt maaşı 7 bin lira olan bir anne ise 17 bin 422 lira alacak. Para, annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığını, doğum izniniz biter bitmez 'turkiye.gov.tr'den kontrol edin.
Süt parası için 5 yıl
SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. 1 Ocak itibarıyla 202 liraya çıktı. Bağkur'lu anneler de süt parası alabiliyor. Emzirme ödeneği her doğumda bir kere veriliyor.
İsteyene yarım gün çalışma hakkı
SSK'lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte 30'ar gün ekleniyor. Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1.472 lirasını da devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor. Annenin asgari ücretle çalıştığını varsayarak, işveren 1.162 lira, devlet 1.472 lira ödüyor. Yarım çalışma ödeneği, Damga Vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değil.
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