10 Nisan BİM aktüel katalog! | BİM aktüel ürünler kataloğu… Büyük indirimler başlıyor!

BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Nisan'da satışa çıkacak ürünleri tanıttı. 10 Nisan Cuma BİM aktüel katalog yine dopdolu. Her hafta hesaplı fırsat ürünleri sunan ve indirimli ürünleriyle dikkat çeken BİM marketlerinde bu hafta da birbirinden hesaplı ürünler bulunuyor. Sizler için derlediğimiz 10 Nisan BİM kataloğundaki en dikkat çekici ürünleri, fiyat bilgilerini ve teknik özellikleri görebilirsiniz…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER! (10 NİSAN)

Sony 50'' Full HD Smart Uydu Alıcılı Televizyon

X-Reality PRO işlemci

Clear Audio + Entegre HD Uydu Alıcısı

Motionflow XR 400Hz Bass Reflex Speakers