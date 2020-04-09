10 Nisan BİM aktüel katalog! | BİM aktüel ürünler kataloğu… Büyük indirimler başlıyor!

BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Nisan'da satışa çıkacak ürünleri tanıttı. 10 Nisan Cuma BİM aktüel katalog yine dopdolu. Her hafta hesaplı fırsat ürünleri sunan ve indirimli ürünleriyle dikkat çeken BİM marketlerinde bu hafta da birbirinden hesaplı ürünler bulunuyor. Sizler için derlediğimiz 10 Nisan BİM kataloğundaki en dikkat çekici ürünleri, fiyat bilgilerini ve teknik özellikleri görebilirsiniz…
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER! (10 NİSAN)
Sony 50'' Full HD Smart Uydu Alıcılı Televizyon
X-Reality PRO işlemci
Clear Audio + Entegre HD Uydu Alıcısı
Motionflow XR 400Hz Bass Reflex Speakers
Galaxy A70 Cep Telefonu
Ram: 6 GB
Süper Hızlı Şarj: 25 W
Dahili Hafıza: 128 GB
Arttırılabilir Hafıza: 512 GB
Smart Drone Zoom Pro CX007
6Axis stabilizasyon sistemi
Headless mod ile kolay geri çağırma
Katlanabilir, kolayca taşınabilir
720p video çekim özelliği
iOS & Android Uyumlu
Hava Sabitleme Özelliği
Otomatik kalkış - iniş özelliği
Fotoğraf ve video kayıt özelliği
Akıllı Saat
Gelen arama bildirimi, mesaj bildirimi, adım sayar, kalori ölçer, akıllı alarm ve uyku takibi gibi teknolojik özellikler ile üretilmiş
Mobil Gaming Kulaklık
Hem telefon hem bilgisayar hem de oyun konsolları için uyumlu
Yedek silikon başlıklar
Kaliteyi arttırmak için harici girişli mikrofon
92db ses yüksekliği
1.3 m kablo uzunluğu
Oyuncular için özel tasarlanmış yüksek ses kalitesi
10.000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti
Alüminyum Kasa
USB Çıkış: 5V 2.1A
Micro USB Giriş: 5V/2A
Type-C Giriş: 5V/2A
Aksesuar: 1 USB kablo
Tablet PC Alfa 8mB
• WiFi 802.11 b/g/n
• 8" 800 x 1280 px IPS Ekran Boyutu
• Dahili Hafıza 32 GB, Ram 2 GB
• MTK8163 Dört Çekirdekli İşlemci
• Batarya 3500 mAh
• Android İşletim Sistemi
• Arka Kamera 2.0 MP
• Ön Kamera 0.3 MP
• MicroSD Kart Desteği (64 GB'a kadar)
PubG Joystick Powerbank & Fanlı
Destek boyutu: 4.7-6.5 inç
Soğutucu fan özelliği ile ısınmayı önleme
Powerbank fonksiyonu ile şarj imkanı sağlar
6 Parça Çelik Tencere Seti
304 kalite paslanmaz çelik
Soft touch kulp ve tepe
Cam kapak
16 - 20 - 24 cm
Çelik Çaydanlık
304 kalite paslanmaz çelik
Soft touch kulp ve tepe
Üst demlik 1 Lt
Alt suluk 2 Lt
32 Litre Mini Fırın
• 32 Litre
• Termostatlı
• 3 programlı
• Emaye tepsi ve Izgara
• Yüksek ısı sayesinde kısa sürede pişirme imkanı
• Isı koruma kapaklı
• Ekmek pişirme özelliği
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