Temassız ödemeler 3 katına çıktı

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, Mart'ta kartlı ödeme adedi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 artarken, nakit çekim adedi yüzde 14 geriledi. Kartlı ödeme tutarının en fazla arttığı 3 sektör market-gıda, elektronik ve sağlık-kozmetik oldu. Temassız kartlarla yapılan ödeme adedi, 2019'un aynı dönemine göre 3 katına çıktı ve 85.8 milyona ulaştı.
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