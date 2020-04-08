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    • Ekonomi
    • 08.04.2020 Gazete
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    Temassız ödemeler 3 katına çıktı

    Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, Mart'ta kartlı ödeme adedi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 artarken, nakit çekim adedi yüzde 14 geriledi.

    Temassız ödemeler 3 katına çıktı
    Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, Mart'ta kartlı ödeme adedi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 artarken, nakit çekim adedi yüzde 14 geriledi. Kartlı ödeme tutarının en fazla arttığı 3 sektör market-gıda, elektronik ve sağlık-kozmetik oldu. Temassız kartlarla yapılan ödeme adedi, 2019'un aynı dönemine göre 3 katına çıktı ve 85.8 milyona ulaştı.

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