Temassız ödemeler 3 katına çıktı

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verilerine göre,Mart'ta kartlıödeme adedi geçenyılın aynı ayınakıyasla yüzde 3artarken, nakit çekim adedi yüzde14 geriledi. Kartlı ödeme tutarınınen fazla arttığı 3 sektör market-gıda,elektronik ve sağlık-kozmetik oldu.Temassız kartlarla yapılan ödemeadedi, 2019'un aynı dönemine göre 3katına çıktı ve 85.8 milyona ulaştı.