Tazminat nasıl hesaplanır?

9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olduğunuz için istediğiniz an işyerinden ayrılıp tazminatınızı alma hakkınız var. Tabii 15 yıl sigorta ve 3600 gün prim şartı da gerekiyor. Siz bunları tamamlamışsınız. Ama önce SGK'dan 15 yıl, 3600 gün yazısı alın. Bununla şirketinize başvurun ve tazminatınızı talep edin. Tazminat çalıştığınız yıl kadar verilecek. Yani 7 yıllık tazminatınızı alabileceksiniz.2 çocuk için 1200 gün borçlanıp, primi 3600 güne tamamlarsınız. Bunu tamamlayınca eşiniz 58 yaşında emekli olabilir. Ya da çalışıp 5675 gün primi tamamlayıp 50 yaşında emekli olur.Maalesef geçmişte sadece vergi mükellefi olmak yetmiyor. Bağ-Kur'a da kayıt yaptırıp prim ödemeniz gerekiyordu. Geriye doğru tescil ya da prim ödeme gibi bir uygulama bulunmuyor. Ancak bu konuda bazı yargı kararları da mevcut. Tabii bu kararlar sizin durumunuza uymayabilir. O yüzden bir hukukçuyla konuşmanızda fayda bulunuyor.