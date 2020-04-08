Rekabet başvurusu e-Devlet’ten

Rekabet Kurumu; tüm başvuru, dilekçe ve bilgi, belge sunumu işlemlerinin e-Devlet'ten yapılabildiğini bildirdi. Açıklamada, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler devam ettiği sürece başvuruların e-Devlet'ten yapılmasının gerekliliği vurgulandı.
Rekabet Kurumu; tüm başvuru, dilekçe ve bilgi, belge sunumu işlemlerinin e-Devlet'ten yapılabildiğini bildirdi. Açıklamada, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler devam ettiği sürece başvuruların e-Devlet'ten yapılmasının gerekliliği vurgulandı.
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