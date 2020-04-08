Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Rekabet başvurusu e-Devlet’ten

    Rekabet Kurumu; tüm başvuru, dilekçe ve bilgi, belge sunumu işlemlerinin e-Devlet'ten yapılabildiğini bildirdi. Açıklamada, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler devam ettiği sürece başvuruların e-Devlet'ten yapılmasının gerekliliği vurgulandı.

    Rekabet başvurusu e-Devlet’ten
    Rekabet Kurumu; tüm başvuru, dilekçe ve bilgi, belge sunumu işlemlerinin e-Devlet'ten yapılabildiğini bildirdi. Açıklamada, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler devam ettiği sürece başvuruların e-Devlet'ten yapılmasının gerekliliği vurgulandı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Rekabet başvurusu e-Devlet’ten
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri