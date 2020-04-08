AVM, kafeler, Starbucks ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle salgının önlenmesi adına AVM, kafeler ve Starbucks gibi kahve dükkanları kapatılmıştı. Yaklaşık 3 haftadır kapalı olan AVM ve kafelerin ne zaman açılacağı arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. AVM kafe Starbucks açılış tarihleri merak ediliyor. AVM ve kafelerin yanı sıra lokantalar, düğün salonları, kır bahçeleri, oyun salonları, kahvehaneler, internet cafeler de kapatılmıştı. Bu iş yerlerinde çalışanlar ve işletmeciler kapatılan yerlerin ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki AVM, kafe, spor salonu gibi yerler ne zaman açılacak? İşte kapatılan iş yerleri hakkında yaşanan gelişmeler ve son durum
AVM KAFELER STARBUCKS NE ZAMAN AÇILACAK?
İçişleri Bakanlığı tarafından henüz yeni bir genelge yayımlandı. Dolayısıyla AVM ve kafelerin ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Yeni bir genelge yayımlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
AVM VE KAFELER AÇILACAK MI?
Türkiye'de Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği bu günlerde Alışveriş Merkezi, kafe, kıraathane, spor salonları gibi toplu etkileşimin fazla olduğu iş yerlerinin Nisan ayı sonuna kadar açılması beklenmiyor. Geçici olarak faaliyetleri durdurulan mekanların ne zaman açılacağı henüz hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.
SPOR SALONLARI NEDEN KAPATILDI?
Aşırı derece ter ve rutubet barındıran spor salonlarının koronavirüs yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor. İskoç asıllı doktor Norman Swan, spor salonları ile ilgili yaptığı açıklamada spor salonlarına giden kişilerin uzun süre ellerinde tuttukları ağırlıkların virüs barında ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi. Spor salonlarında sosyal mesafe kuralı uygulanmasının zor olduğu ve ter, rutubet gibi virüsün yayılma hızını etkileyen faktörlerin spor salonlarında bulunması nedeniyle bu mekanların faaliyetleri Dünyada ve Türkiye'de durduruldu.
KAPANAN YERLER NERELER?
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.
Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri geçici olarak ertelendi.
İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulduğunu belirtti.
MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?
*Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek.
*Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak.
*Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.
MARKETLERDE ALIŞVERİŞ NASIL OLACAK?
*Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.
*Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak.
İl/ilçelerde tüm marketler 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekecek.
Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri alacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.
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