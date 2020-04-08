Makine sektöründe rekabet kızışacak

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, 'Biz sipariş kaybı yaşarken, Çin'in toparlandığını görüyoruz. Çin, Avrupa'da yaşanan duraksamayı lehine çevirmeyi amaçlıyor. Küresel entegrasyonumuzu güçlendirecek planlama yapmalıyız' dedi. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, 'Biz sipariş kaybı yaşarken, Çin'in toparlandığını görüyoruz. Çin, Avrupa'da yaşanan duraksamayı lehine çevirmeyi amaçlıyor. Küresel entegrasyonumuzu güçlendirecek planlama yapmalıyız' dedi.
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