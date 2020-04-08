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    • Ekonomi
    • 08.04.2020 Gazete
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    Makine sektöründe rekabet kızışacak

    Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Biz sipariş kaybı yaşarken, Çin'in toparlandığını görüyoruz. Çin, Avrupa'da yaşanan duraksamayı lehine çevirmeyi amaçlıyor. Küresel entegrasyonumuzu güçlendirecek planlama yapmalıyız" dedi.

    Makine sektöründe rekabet kızışacak
    Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Biz sipariş kaybı yaşarken, Çin'in toparlandığını görüyoruz. Çin, Avrupa'da yaşanan duraksamayı lehine çevirmeyi amaçlıyor. Küresel entegrasyonumuzu güçlendirecek planlama yapmalıyız" dedi.

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