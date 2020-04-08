Limon fiyatlarına ihracat ayarı

ihracatı, market ve pazarlarda kilogram fiyatıbulunca,'nın ön iznine bağlandı. Limonun kilogram fiyatının mevsim normalleri olancivarında seyretmesi gerekiyordu. Alınan önlemle, mevcut limonun Ağustos'a kadar yurt içi tüketime yetmesi ve fiyatının dengelenmesi öngörülüyor. Bakanlık yetkilileri, Ağustos'ta hasadın başlayacak olması nedeniyle kararın da o ayın sonuna kadar uygulanacağını bildirdi. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, "Böyle bir önlem alınacağı konuşuluyordu, o nedenle fiyatlarda gevşeme başladı" dedi.