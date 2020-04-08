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    • Ekonomi
    • 08.04.2020 Gazete
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    Limon fiyatlarına ihracat ayarı

    Limon ihracatı, market ve pazarlarda kilogram fiyatı 12 lirayı bulunca, Tarım Bakanlığı'nın ön iznine bağlandı. Limonun kilogram fiyatının mevsim normalleri olan 5-6 lira civarında seyretmesi gerekiyordu.

    Limon fiyatlarına ihracat ayarı
    Limon ihracatı, market ve pazarlarda kilogram fiyatı 12 lirayı bulunca, Tarım Bakanlığı'nın ön iznine bağlandı. Limonun kilogram fiyatının mevsim normalleri olan 5-6 lira civarında seyretmesi gerekiyordu. Alınan önlemle, mevcut limonun Ağustos'a kadar yurt içi tüketime yetmesi ve fiyatının dengelenmesi öngörülüyor. Bakanlık yetkilileri, Ağustos'ta hasadın başlayacak olması nedeniyle kararın da o ayın sonuna kadar uygulanacağını bildirdi. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, "Böyle bir önlem alınacağı konuşuluyordu, o nedenle fiyatlarda gevşeme başladı" dedi.

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