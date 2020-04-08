İLK GÜN KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

Edinilen son dakika bilgilerine göre kura çekiminde ilk gün heyecanı başladı. Akşam saatlerine kadar yapılacak kura çekimi, 9 Nisan 2020 'de de devam edecek.

Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatına 14 bin kadrolu işçi alımı için kura sonuçları 8-9 Nisan 2020 tarihlerinde açıklanacak. Sağlık Bakanlığı resmi duyurusunda adayların sonuçlara iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlayabileceği belirtilirken, şehirlere göre hangi tarihlerde kura çekiminin yapılacağı da belli oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kura çekilişi başladı ancak sonuçlar henüz açıklanmadı. Kura sonuçlarının bu akşam saat 20:00'den sonra açıklanması bekleniyor. Sonuçlar iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI!