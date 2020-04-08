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    • Ekonomi
    • 08.04.2020 Gazete
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    Altında yeni rekor kırıldı

    Gram altının fiyatı dün 365 lirayı görerek tarihi zirvesine ulaştı. Böylece altın bu yıl TL bazında yatırımcısına yüzde 26 kazandırmış oldu. Altının ons fiyatı ise Asya piyasalarında bin 674 doları görmesinin ardından düşüşe geçerek bin 651 dolar seviyesine geriledi.

    Altında yeni rekor kırıldı
    Gram altının fiyatı dün 365 lirayı görerek tarihi zirvesine ulaştı. Böylece altın bu yıl TL bazında yatırımcısına yüzde 26 kazandırmış oldu. Altının ons fiyatı ise Asya piyasalarında bin 674 doları görmesinin ardından düşüşe geçerek bin 651 dolar seviyesine geriledi. Analistler, teknik açıdan altının onsunda bin 620 doların destek, bin 675 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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