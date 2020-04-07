Araç muayenesi nasıl yapılır?

Muayeneye gitmeden önce hazırlamanız gereken belgeler ve kontrol etmeniz gereken konular vardır. Bunlar nelerdir?

1. Öncelikle TUVTURK sitesinden online randevu ya da telefon aracılığı ile randevu almanız gerekiyor.

2. Aracınızın borç durumunu kontrol edin

Eğer daha önce aracınızın trafik cezası ve OGS kaçak geçiş cezası gibi borçları varsa mutlaka onları kontro edin. Çünkü borçları olan araçların muayene işlemleri başlatılamaz.

3. Egzoz gazı emisyon ölçümünüz geçerli mi?

Geçerli bir "Egzoz Emisyon Ölçümü"nüz olmazsa aracınız muayenede "Ağır Kusurlu" olarak değerlendirilir. Randevu almaksızın tüm sabit istasyonlarımızda bu hizmeti alabilirsiniz.

4. Gerekli belgeleriniz yanınızda bulunsun. Nedir peki bunlar?

Ruhsat (Trafik Tescil Belgesi)

Aracınızın ruhsatı muayene sırasında mutlaka yanınızda olmalıdır.

Satış ve devirlerde, Tescil Belgesi noter tarafından alındığından yenisi düzenlenene kadar, noter tarafından verilen "EK-44 Araç Tesciline İlişkin Geçici Belge" (geçerlilik tarihi dolmamış) muayene sırasında yanınızda olmalıdır.

Trafik Sigortası

Trafik sigortanızın tarihini muayene öncesi kontrol edin. "Trafik Sigortası" tescil kayıtlarında motorlu bisiklet olarak geçen ve insan taşımada kullanılmayan römorklar hariç tüm araçlar için zorunlu bir belgedir.