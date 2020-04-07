TÜVTÜRK egzos emisyon ölçümü ertelendi mi? Araç muayeneleri ertelendi mi? Çevre Bakanı açıkladı... Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber az önce geldi. Koronavirüs tüm dünyada etkisini artırarak devam ediyor. Salgın nedeniyle sokağa çıkılması tavsiye edilmezken hayatı kolaylaştıracak adımlar hükümet tarafından atılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle muayene süresi gelen ve yaptıramayanlar için üç aylık süre tanındı. Üç aylık sürenin sonunda 45 gün içinde araç muayenesinin yaptırılması şartı getirildi. Bu süre gerektiği takdirde Bakanlıkça uzatılabilecek.
ARAÇ MUAYENESİ ERTELENDİ Mİ?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın aldığı son karara göre, aracının muayene süresi gelenlere 3 ay daha süre tanındı.
BAKANLIKTAN EK ÖNLEM
Motorlu taşıt sahibi olan ve aracının muayene süresi gelenler için Ulaştırma Bakanlığı Resmi Gazete'de yayımladığı yönetmelikte değişikliğe gitti.
3 AYLIK SÜRE TANINDI
Koronavirüs tüm dünyada etkisini artırarak devam ediyor. Salgın nedeniyle sokağa çıkılması tavsiye edilmezken hayatı kolaylaştıracak adımlar hükümet tarafından atılıyor.
SÜRE 3 AY UZATILDI
Koronavirüs salgını nedeniyle muayene süresi gelen ve yaptıramayanlar için üç aylık süre tanındı. Üç aylık sürenin sonunda 45 gün içinde araç muayenesinin yaptırılması şartı getirildi. Bu süre gerektiği takdirde Bakanlıkça uzatılabilecek.
Araç muayenesi nedir? Yapılması zorunlu mudur?
Araçların muayenesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 34. maddesi gereğince zorunlu olan, trafiğe çıkan motorlu ya da motorsuz taşıtların yolcu ve trafik güvenliliğine uygun nitelikleri taşıyıp taşımadığının kontrol edilmesidir. Trafik muayenesinin amacı trafikteki taşıtların kusurlarının giderilerek bunların sebep olacağı kazaların önüne geçmektir diyebiliriz.
Araç muayenesi nasıl yapılır?
Muayeneye gitmeden önce hazırlamanız gereken belgeler ve kontrol etmeniz gereken konular vardır. Bunlar nelerdir?
1. Öncelikle TUVTURK sitesinden online randevu ya da telefon aracılığı ile randevu almanız gerekiyor.
2. Aracınızın borç durumunu kontrol edin
Eğer daha önce aracınızın trafik cezası ve OGS kaçak geçiş cezası gibi borçları varsa mutlaka onları kontro edin. Çünkü borçları olan araçların muayene işlemleri başlatılamaz.
3. Egzoz gazı emisyon ölçümünüz geçerli mi?
Geçerli bir "Egzoz Emisyon Ölçümü"nüz olmazsa aracınız muayenede "Ağır Kusurlu" olarak değerlendirilir. Randevu almaksızın tüm sabit istasyonlarımızda bu hizmeti alabilirsiniz.
4. Gerekli belgeleriniz yanınızda bulunsun. Nedir peki bunlar?
Ruhsat (Trafik Tescil Belgesi)
Aracınızın ruhsatı muayene sırasında mutlaka yanınızda olmalıdır.
Satış ve devirlerde, Tescil Belgesi noter tarafından alındığından yenisi düzenlenene kadar, noter tarafından verilen "EK-44 Araç Tesciline İlişkin Geçici Belge" (geçerlilik tarihi dolmamış) muayene sırasında yanınızda olmalıdır.
Trafik Sigortası
Trafik sigortanızın tarihini muayene öncesi kontrol edin. "Trafik Sigortası" tescil kayıtlarında motorlu bisiklet olarak geçen ve insan taşımada kullanılmayan römorklar hariç tüm araçlar için zorunlu bir belgedir.
Vekalet Durumu
Muayeneye getireceğiniz araç size ait değil ise bu konudaki esaslara uyunuz. T.C Kimlik no'sunu gösteren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportunuzu yanınızda getiriniz.
LPG/CNG'li Araçlar
Muayeneye gelirken LPG/CNG Tankının üzerinde yer alan etiketteki bilgilerinin okunur
şekilde gelmesi gerekmektedir. LPG/CNG tadilatı sonrası muayenelerde "Yakıt Sistemi Montaj Belgesi" ile gelinmesi gerekmektedir.
Önemli bilgi: LPG/CNG`li bir araç "Yakıt/gaz deposu; ömrü ilgili mevzuatta belirtilen süreyi aşmış" veya "Sıvı Gaz Sistemi Onaysız" kusuru almış ise, muayene tekrarına Yakıt Sistemi Montaj Belgesi ile gelinmesi zorunludur.
İlk muayenesinde yukarıdaki kusurlar haricinde LPG/CNG sistemi ile alakalı başka bir ağır kusur alması durumunda muayene tekrarında ilgili kusurun fiziksel olarak giderilmesi yeterlidir.Herhangi bir evrak ya da belgeye gerek yoktur.
Önemli Notlar:
Üzerinde tadilat yapılan ve tadilat sonrası muayenesi yapılacak araçlar için yukarıdaki belgelere ek olarak:
- Yetkili mühendis tarafından çizilen onaylı tadilat projesi ve hesapları
- Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na bağlı odalardan EK-1 belgesi (Trafik Tescil müracaat ve işlem formu)
- Yukarıda belirtilen tüm belgelerin asılları getirilmelidir.
5. Gerekli ekipmanlar yanınızda bulunsun
İlk Yardım Çantası
Traktörler, motosikletler ve motorlu bisikletler hariç tüm motorlu araçlarda 1 adet.
Büyük sargı bezi (10 cm x 3-5 m), 2 Adet
Hidrofil gaz steril (10x10 cm 50'lik kutu), 1 Kutu
Üçgen sargı, 3 Adet
Antiseptik solüsyon (50 ml), 1 Adet
Flaster (2 cm x 5 m), 1 Adet
Çengelli İğne, 10 Adet
Küçük makas (paslanmaz çelik), 1 Adet
Esmark bandajı, 1 Adet
Turnike (En az 50 cm örgülü tekstil malzemeden), 1 Adet
Yara bandı, 10 Adet
Alüminyum yanık örtüsü, 1 Adet
Tıbbı eldiven, 2 Çift
El feneri, 1 Adet
Üçgen Reflektör
Motosikletler ve motorlu bisikletler hariç tüm motorlu araçlarda 2 adet.
Yangın Söndürme Cihazı
Sayısı, cinsi ve kapasitesi araç sınıfına ve aracın kullanım amacına göre değişiklik gösterir.
Stepne
Motosikletler ve lastik tekerlekli traktörler hariç bütün araçlar ile tarım orman römorkları da dahil olmak üzere tüm römorklarda her zaman kullanılabilir durumda bulundurulacaktır.
Gerekli evrakları hazırlayıp kontrollerinizi yaptıktan sonra aracınızı uygun yere park etmeniz ve ardından araç kabul işlemlerine giderek sıra numarası almanız gerekiyor. Aracınızın plakasını girerek daha önceden aldığınız randevunun biletini bastırmanız gerekiyor. Sonrasında işlem sıranızın gelmesini beklemeniz ve sıranız geldiğinde hazırladığınız evrakları görevliye teslim etmeniz gerekiyor. Ücret burada alınıyor. Ücreti mutlaka peşin olmalı. farklı bir yöntem kabul edilmiyor. Evraklarınızı teslim ettikten sonra görevliler aracınızı kontrol edilecek bölgeye almanızı isteyeceklerdir. Aracınızı oraya çektikten sonra sizin işiniz işlemin bitmesini beklemek. İlkyardım çantası ve reflektörlerin kolay görünür yerde olmasına dikkat etmeniz faydalı olacaktır.
ARAÇ MUAYENE RANDEVU SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?
TÜVTÜRK'ten randevu almak için TÜVTÜRK intenet sitesine girmeniz gerekmektedir. Bunun yanı sıra E-Devlet üzerinden de randevu almak mümkündür. Üçüncü bir yol olarak 850 222 88 88 nolu telefondan da randevu alınabilmektedir.
https://reservation.tuvturk.com.tr/web.ui/Index.aspx adresine giriş yaptıktan sonra araçla ilgili plaka no, ruhsat seri no ve şehir bilgilerini doldurun. Araç muayene çeşidini seçtikten sonra randevu gününü seçebilirsiniz.
TÜVTÜRK RANDEVU İPTALİ NASIL YAPILIR?
https://www.tuvturk.com.tr/ adresine giriş yaparak araçla ilgili plaka no, ruhsat seri no ve şehir bilgilerini girin. Ardından Soyasınızı girerek devam seçeneğine basın. Ekranda çıkan güncelle seçeneği ile randevu gününü değiştirebilir ya da iptal et seçeneği ile randevunuzu iptal edebilirsiniz.
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