Milyonlarca çalışanın arzusu bir an önce emekli olabilmektir. Bu bağlamda internet üzerinden çeşitli araştırmalar yapılmaktadır.
SSK(4A), BAĞ-KUR(4B), Emekli Sandığı(4C) ve diğer sigorta kapsamında olan kadın ve erkeklerin yaş haddinden emekli olabilmeleri için öncelikle sigorta başlangıcı 08.09.1999 tarihinde ve öncesinde, 3600 prim gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir. 31.12.2011 tarihine kadar prim gününü doldurmamış olan erkekler 59, kadınlar ise 58 yaşında 3600 gün üzerinden emekliliğe hak kazanırlar. 3.600 gün prim şartını tamamlamak için çalışmak gerekmiyor. Erkekler sigortadan sonra yaptıkları askerlikleri kadınlar ise 3 doğumu borçlanabilir.
Örnek Hesap
05.10.1958 doğumlu Bay (A) ilk sigortalılığını 15.07.1987'de yaptırabildi. 1997'ye kadar çalıştı, 3.600 günü var. 15 yıllık sigortalılık süresini 15.07. 2002'de tamamladı. 3.600 günü ise 15.07.1997'de doldurarak ikinci şartı da geçmiş oldu. 55 yaşına ise 05.10.2013'te bastı. Bu durumda üçüncü şart da yerine gelmiş oluyor. Son şartın gerçekleştiği tarih tablo 59 yaşına tekabül ediyor. Bu durumda Bay (A) 05.10.2017'de emekli olabilir.
Emekli Olmak için Çalışmaya Gerek Yok
3.600 gün prim şartını tamamlamak için çalışmak gerekmiyor. Erkekler sigortadan sonra yaptıkları askerlikleri kadınlar ise 3 doğumu borçlanabilir. Böylece erkekler 540 gün, kadınlar 2.160 gün kazanabilir.
Bu Tarihe Çok Dikkat!
Eğer kişinin sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra ise 3600 prim gününden emekli olmaları bir işlerine yaramaz. Ancak, 3600 gün şartı, 08.09.1999'dan sonra işe girenler için 4500, 01.05.2008 gününden sonra işe girenler için 5400 olarak uygulanır
Kadınlar İçin 3600 Günden Emeklilik Şartları
3600 günden emeklilik için kadınlara koşullar sunulurken, 15 yıllık sigorta kapsamı süresini doldurmuş olunması zorunlu tutulur. Kadınlar için 3600 günden emeklilik şartları, şu şekilde sıralanır:
15 senelik sigorta süresi tamamlanmalıdır.
Çalışma süresinde 3600 günlük prim ödenmiş olmalıdır.
08.09.1999 tarihinden itibaren sigorta süresi başlamış olmalıdır.
Kadınlarda, 52 yaşında emekli olacaklar, 24.05.2002 tarihinde sigorta süresi başlatılanlardır.
Kadınlarda, 54 yaşında emekli olacaklar, 24.05.2005 tarihinde sigorta süresi başlayanlardır.
Kadınlarda, 56 yaşında emekli olacaklar, 24.05.2008 tarihinde sigorta süresi başlayan kişilerdir.
Bu şartlara sahip olan kadın çalışanların 3600 günden (takvim.com.tr) emeklilik koşulları yukarıda belirtildiği gibi sıralanmaktadır. Erkeklerin emeklilik için uyması gereken şartları ve maaşlar hakkında detaylı bilgileri, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.
Erkekler İçin 3600 Günden Emeklilik Şartları
3600 günden emeklilik için erkeklere koşullar sunulurken, 15 yıllık sigorta sürecini tamamlamış olmak, devlet tarafından zorunlu tutulur. Erkekler için 3600 günden emeklilik şartları, şu şekilde sıralanır:
15 yıllık sigorta süreci tamamlanmalıdır.
Çalışma süresince 3600 günlük prim ödemesi yapılmalıdır.
56 yaşında emekli olacaklar, 24.05.2002 tarihinde sigorta başlangıcı yaptıranlardır.
58 yaşında emekli olmak için 24.05.2008 tarihinde sigorta başlangıcı yapılır.
60 yaşında emekli olmak için 24.05.2014 tarihinde sigorta başlangıcı yapılır.
Bu şartları sağlayan erkek çalışanlar, yukarıda verilen yaş sınırlarında emekli olurlar. Çalışanların, 3600 gün üzerinden emekli olabilmeleri için dahil olmaları gereken sigorta kapsamları ve maaş ücretleri hakkında detayları, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.
3600 Günden Emeklilik İçin Sigorta Kapsamı
3600 günlük emeklilik sigorta kapsamları, devlet tarafından belirlenir. 3600 günlük prim ödemesi ile emekli olmak isteyenler, devletin belirlediği sigorta uygulamaları içerisinde yer almalıdır. 3600 günden emeklilik için belirlenen sigorta kapsamları, şu şekilde sıralanır:
SSK(4A) kapsamında olanlar, 3600 günden emeklilik uygulamasına dahil olurlar.
Emekli Sandığı (4C) kapsamında olanlar, 3600 günden emeklilik uygulamasına dahil olurlar.
BAĞ-KUR (4B) kapsamında olanlar, 3600 günden emeklilik uygulamasına dahil olurlar.
Sigorta kapsamları, yukarıda bulunan koşulları sağlayan kişiler, 3600 gün boyunca (takvim.com.tr) primleri ödemiş ise emeklilik olanağından yararlanırlar. 3600 günden emeklilik şartlarını tamamlayanların alacakları maaş tutarları hakkında bilgileri, alt başlıktan öğrenebilirsiniz.
3600 Günden Emeklilik Sağlayanların Maaşları
3600 günden emeklilik için maaş ücreti, 2000 yılı temel alınarak hesaplanmaktadır. 2000 yılından önce çalışma süresi daha fazla olan kişilerin, maaş oranları da daha yüksektir. 3600 günden emeklilik sağlayanların alacakları maaşlar, şu şekilde sıralanır:
31.12.1999 tarihinden önce çalışma hayatında olanların alacağı emekli maaşı, 1600 tl olarak belirlenir.
01.01.2000 tarihinden sonra çalışıp emekli olanların alacağı maaş, 1400 tl olarak belirlenir.
2008 yılı ve sonrasında emekli olmaya hak kazananların maaşları, 1200 tl olarak verilir.
Çalışma süresinin büyük bir kısmı 2008 sonrasında gerçekleşen kişilerin, emekli maaşları 1000 tl olarak belirlenir.
2008 Yılı Sonrası Çalışmaya Başlayan Engelliler İçin Erken Emeklilik
2008 yılı sonrası çalışan engellilerin erken emekliliği, 4100 günlük prim ödeme süresi temel alınarak hesaplanır. 2008 sonrası çalışmaya başlayan engellilerin emeklilik koşulları, şu şekilde sıralanır:
2008 ila 2009 senesi arası çalışmaya başlayanlar, 4200 günlük pirim ödemesini tamamladıklarında, erken emekli olurlar.
2009 ila 2010 senesi arasında çalışmaya başlayanlar, 4300 günlük pirim ödemesini tamamladıklarında, erken emekli olurlar.
2011 ila 2012 yılları arasında çalışmaya başlayanlar, 4500 günlük prim ödemesi tamamlandığında, erken emekli olurlar.
2013 sonrası işe başlayanlar, 4680 günlük prim ödemesi tamamlandığında, erken emekli olurlar.
3600 günden emekli olanları maaşları ne kadar?
Kişinin maaşının yüksek olması hizmette geçen süresinin 2000 yılından önce olmasına bağlıdır. Hizmet süresinin aralığı 2000 yılından sonra fazla ise alınacak maaş orantılı olarak düşecektir. Hizmetin tamamı 31.12.1999 tarihinden önce ise 3600 günden maaşı ortalama olarak 1400-1600 arasındadır. Kişinin hizmetinin birazı 31.12.1999 tarihinden önce birazı da 01.01.2000- 30.04.2008 arasındaysa ortalama 1200-1400 TL'dir. Bir kısmı 31.12.1999 öncesi, diğer kısmı 01.01.2000-30.04.2008 tarihinde bir diğeri de 2008 tarihinden sonrası ortalama 1000-1200 TL'dir. Hizmet süresinin ağırlıklı kısmı 2008'den sonra olanlar ortalama 800-1000 TL arasındadır.
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