Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim? Sorusu her çalışanın cevap aradığı bir soru. E Devlet sisteminde bulunan ne zaman emekli olabilirim uygulaması sayesinde emeklilik hesaplama işleminizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ne zaman emekli olabilirim uygulaması hakkında detaylı bilgi haberimizde. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz
ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK
Erkeklerin işe başlama tarihi, sigortalılık süresi , yaş ve prim şartı hakkında detaylar şu şekilde:
İşe Başlama Tarihi: 09.09.1976 ve öncesi Sigortalılık Süresi: 25 Yaş Şartı: Yok Prim Günü: 5000
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İşe Başlama Tarihi: 09.09.1976 - 23.05.1979 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 44 Prim Günü: 5000
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1979 - 23.11.1980 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 45 Prim Günü: 5000
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İşe Başlama Tarihi: 24.11.1980 - 23.05.1982 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 46 Prim Günü: 5075
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1982 - 23.11.1983 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 47 Prim Günü: 5150
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İşe Başlama Tarihi: 24.11.1983 - 23.05.1985 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 48 Prim Günü: 5225
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1985 -23.11.1986 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 49 Prim Günü: 5300
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İşe Başlama Tarihi: 24.11.1986 - 23.05.1988 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 50 Prim Günü: 5375
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1988 - 23.11.1989 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 51 Prim Günü: 5450
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İşe Başlama Tarihi: 24.11.1989 - 23.05.1991 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 52 Prim Günü: 5525
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1991 - 23.11.1992 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 53 Prim Günü: 5600
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İşe Başlama Tarihi: 24.11.1992 - 23.05.1994Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 54 Prim Günü: 5675
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1994 - 23.11.1995Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 55 Prim Günü: 5750
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İşe Başlama Tarihi: 24.11.1995 - 23.05.1997 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 56 Prim Günü: 5825
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1997 - 23.11.1998 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 57 Prim Günü: 5900
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İşe Başlama Tarihi: 24.11.1998 - 09.09.1999 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 58 Prim Günü: 5975
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İşe Başlama Tarihi: 09.09.1999 - 20.04.2008 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 60 Prim Günü: 7000
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İşe Başlama Tarihi: 01.05.2008 - 31.12.2035 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 61 Prim Günü: 7200
KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK YAŞ-PRİM VE İŞE BAŞLAMA TARİHİ
İşe Başlama Tarihi: 01.04.1981 ve öncesi Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: Yok Prim Günü: 5000
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İşe Başlama Tarihi: 01.04.1981-08.09.1981 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 38 Prim Günü: 5000
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İşe Başlama Tarihi: 09.09.1981-23.05.1984 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 40 Prim Günü: 5000
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1984-23.05.1985 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 41 Prim Günü: 5000
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1985-23.05.1986 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 42 Prim Günü: 5075
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1986-23.05.1987 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 43 Prim Günü: 5150
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1987-23.05.1988 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 44 Prim Günü: 5225
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1988-23.05.1989 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 45 Prim Günü: 5300
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1989-23.05.1990 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 46 Prim Günü: 5375
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1990-23.05.1991 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 47 Prim Günü: 5450
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1991-23.05.1992 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 48 Prim Günü: 5525
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1992-23.05.1993 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 49 Prim Günü: 5600
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1993-23.05.1994 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 50 Prim Günü: 5675
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1994-23.05.1995 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 51 Prim Günü: 5750
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1995-23.05.1996 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 52 Prim Günü: 5825
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1996-23.05.1997 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 53 Prim Günü: 5900
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1997-23.05.1998 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 54 Prim Günü: 5975
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1998-23.05.1999 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 55 Prim Günü: 5975
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1999-08.09.1999 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 56 Prim Günü: 5975
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İşe Başlama Tarihi: 09.09.1999-30.04.2008 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 58 Prim Günü: 7000
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İşe Başlama Tarihi: 01.05.2008-31.12.2035 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 58 Prim Günü: 7200
01.06.2002 İTİBARİYLE BAĞ-KUR'LU ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK
25 yılı doldurmasına kalan süre: 2 yıl ve daha az Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 44
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25 yılı doldurmasına kalan süre: 2 yıldan fazla-3 yıl 6 ay Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 45
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25 yılı doldurmasına kalan süre: 3 yıl 6 aydan fazla-5 yıl Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 46
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25 yılı doldurmasına kalan süre: 5 yıldan fazla-6 yıl 6 ay Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 47
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25 yılı doldurmasına kalan süre: 6 yıl 6 aydan fazla-8 yıl Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 48
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25 yılı doldurmasına kalan süre: 8 yıldan fazla–9 yıl 6 ay Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 49
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25 yılı doldurmasına kalan süre: 9 yıl 6 aydan fazla–11 yıl Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 50
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25 yılı doldurmasına kalan süre: 11 yıldan fazla-12 yıl 6 ay Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 51
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25 yılı doldurmasına kalan süre: 12 yıl 6 aydan fazla-14 yıl Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 52
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25 yılı doldurmasına kalan süre: 14 yıldan fazla–15 yıl 6 ay Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 53
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25 yılı doldurmasına kalan süre: 15 yıl 6 aydan fazla-17 yıl Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 54
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25 yılı doldurmasına kalan süre: 17 yıldan fazla-18 yıl 6 ay Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 55
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25 yılı doldurmasına kalan süre: 18 yıl 6 aydan fazla-20 yıl Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 56
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25 yılı doldurmasına kalan süre: 20 yıldan fazla-21 yıl Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 57
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25 yılı doldurmasına kalan süre: 21 yıl 6 aydan fazla-22 yıl Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 58
23.05.2002 İTİBARİYLE KADIN MEMURLAR İÇİN EMEKLİLİK
20 yılı tamamlamaya kalan süre: 2 yıl veya daha az Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 40
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20 yılı tamamlamaya kalan süre: 2 yıldan fazla 3 yıl ve daha az Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 41
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20 yılı tamamlamaya kalan süre: 3 yıldan fazla- 4 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 42
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20 yılı tamamlamaya kalan süre: 4 yıldan fazla-5 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 43
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20 yılı tamamlamaya kalan süre: 5 yıldan fazla-6 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 44
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20 yılı tamamlamaya kalan süre: 6 yıldan fazla-7 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 45
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20 yılı tamamlamaya kalan süre: 7 yıldan fazla-8 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 46
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20 yılı tamamlamaya kalan süre: 8 yıldan fazla- 9 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 47
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20 yılı tamamlamaya kalan süre: 9 yıldan fazla-10 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 48
...
20 yılı tamamlamaya kalan süre: 10 yıldan fazla- 11 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 49
20 yılı tamamlamaya kalan süre: 11 yıldan fazla-12 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 50
...
20 yılı tamamlamaya kalan süre: 12 yıldan fazla- 13 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 51
...
20 yılı tamamlamaya kalan süre: 13 yıldan fazla- 14 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 52
...
20 yılı tamamlamaya kalan süre: 14 yıldan fazla- 15 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 53
...
20 yılı tamamlamaya kalan süre: 15 yıldan fazla-16 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 54
...
20 yılı tamamlamaya kalan süre: 16 yıldan fazla-17 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 55
...
20 yılı tamamlamaya kalan süre: 17 yıldan fazla Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 58
23.05.2002 İTİBARİYLE ERKEK MEMURLARIN EMEKLİLİĞİ
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 2 yıl ve daha az Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 44
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 2 yıldan fazla – 3 yıl 6 ay Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 45
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 3 yıl 6 aydan fazla – 5 yıl Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 46
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 5 yıldan fazla – 6 yıl 6 ay Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 47
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 6 yıl 6 aydan fazla – 8 yıl Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 48
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 49
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 9 yıl 6 aydan fazla – 11 yıl Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 50
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 11 yıldan fazla – 12 yıl 6 ay Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 51
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 12 yıl 6 aydan fazla – 14 yıl Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 52
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 53
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 15 yıl 6 aydan fazla – 17 yıl Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 54
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 17 yıldan fazla – 18 yıl 6 ay Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 55
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 16 yıl 6 aydan fazla – 20 yıl Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 56
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 20 yıldan fazla – 21 yıl 6 ay Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 57
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 21 yıl 6 aydan fazla – 22 yıl Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 58
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 22 yıldan fazla Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 60
SSK'LILAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI İSE ŞU ŞEKİLDE:
Sigorta başlangıcı: 05.08.1991 ve daha önce % 80 üzeri: 15 yıl - 3600 gün % 60-79: 15 yıl - 3600 gün % 40-59: 15 yıl - 3600 gün
...
Sigorta başlangıcı: 06.08.1991-05.08.1994 % 80 üzeri: 15 yıl - 3600 gün % 60-79: 15 yıl 8 ay- 3680 gün % 40-59: 16 yıl -3760 gün
...
Sigorta başlangıcı: 06.08.1994-05.08.1997 % 80 üzeri: 15 yıl - 3600 gün % 60-79: 16 yıl 4 ay - 3760 gün % 40-59: 17 yıl - 3920 gün
...
Sigorta başlangıcı: 06.08.1997- 05.08.2000 % 80 üzeri: 15 yıl - 3600 gün % 60-79: 17 yıl - 3840 gün % 40-59: 18 yıl - 4080 gün
...
Sigorta başlangıcı: 06.08.2000-05.08.2003 % 80 üzeri: 15 yıl - 3600 gün % 60-79: 17 yıl 8 ay - 3920 gün % 40-59: 19 yıl - 4240 gün
...
Sigorta başlangıcı: 05.08.2003-30.09.2008 % 80 üzeri: 15 yıl - 3600 gün % 60-79: 18 yıl - 4000 gün % 40-59: 20 yıl - 4400 gün
SSK VE MEMURLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI ŞU ŞEKİLDE:
Sigorta başlangıcı: 01.10.2008-31.12.2008 % 60 ve üzeri: 15 yıl - 3700 gün % 50-59: 16 yıl - 3700 gün % 40-49: 18 yıl - 4100 gün
...
Sigorta başlangıcı: 01.01.2009-31.12.2009 % 60 ve üzeri: 15 yıl - 3800 gün % 50-59: 16 yıl - 3800 gün % 40-49: 18 yıl - 4200 gün
...
Sigorta başlangıcı: 01.01.2010-31.12.2010 % 60 ve üzeri: 15 yıl - 3900 gün % 50-59: 16 yıl - 3900 gün % 40-49: 18 yıl - 4300 gün
...
Sigorta başlangıcı: 01.01.2011-31.12.2011 % 60 ve üzeri: 15 yıl - 3960 gün % 50-59: 16 yıl - 4000 gün % 40-49: 18 yıl - 4400 gün
...
Sigorta başlangıcı: 01.01.2012-31.12.2012 % 60 ve üzeri: 15 yıl - 3960 gün % 50-59: 16 yıl - 4100 gün % 40-49: 18 yıl - 4500 gün
...
Sigorta başlangıcı: 01.01.2013-31.12.2013 % 60 ve üzeri: 15 yıl - 3960 gün % 50-59: 16 yıl - 4200 gün % 40-49: 18 yıl - 4600 gün
...
Sigorta başlangıcı: 01.01.2014-31.12.2014 % 60 ve üzeri: 15 yıl - 3960 gün % 50-59: 16 yıl - 4300 gün % 40-49: 18 yıl - 4680 gün
ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN EMEKLİLİK
Engellilik oranı: Yüzde 40-49 Sigorta süresi: 18 yıl Prim günü: 4680
...
Engellilik oranı: Yüzde 50-59 Sigorta süresi: 16 yıl Prim günü: 4320
...
Engellilik oranı: Yüzde 60 ve üstü Sigorta süresi: 15 yıl Prim günü: 3960
SGK Ne Zaman Emekli Olabilirim Sorgulama Nasıl Yapılır?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında alacağınız sonuçlar ile SGK resmi verileri arasında farklılık olabileceğinden, kesin sonuç olmadığına dikkat etmelisiniz. Yine de buradan yapacağınız sorgulamalarda emeklilik tarihinizi kolayca hesaplayabilmeniz mümkündür.
• SGK ne zaman olabilirim uygulamasına ulaşarak, emeklilik tarihi sorgulamanızı yapabilmek için "e.sgk.gov.tr" adresine erişim sağlamalısınız.
• E-SGK sayfasında "Vatandaş" kategorisine giriş yapmalısınız.
• Vatandaş kategorisinde yer alan e-hizmetler arasında sigortalılık durumunuza göre 4A/4B/4C ne zaman emekli olabilirim uygulamalarından sizin için uygun olanını seçmelisiniz.
4A Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğrenme
4A yani SSK çatısı altında sigortalı olarak çalışıyorsanız kolay bir şekilde 4A ne zaman emekli olabilirim ekranından 4A emeklilik tarihinizi öğrenebilirsiniz. Bunu öğrenmek için;
• Üst kısımda belirtilen seçim sayfasında "4A Ne Zaman Emekli Olabilirim" seçeneğine tıklamalısınız.
• Açılan ekranda sağ kısımda bulunan "Uygulamaya Git" seçeneğine tıklamalısınız.
• Uygulama ekranında ise cinsiyet ve doğum tarihi gibi bilgileri seçmelisiniz.
• Maluliyet ve erken yaşlanma durumu seçimini yapın.
• Hizmete başlama tarihinizi girin.
• SSK prim ödeme gün sayınızı girin.
• Diğer sandıklara ait gün sayınızı girin.
• Askerlik/Sanatçı gün sayınızı girin(isteğe bağlı).
• Fiili gün sayınızı girin.
• Yurtdışı gün sayınızı girin(varsa).
• 3600 günün doldurulduğu tarih seçimini yapın.
• Bu bilgileri girdikten sonra "Gönder" butonuna basarak, hesaplamanızı yapabilirsiniz.
4B Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğrenme
4B yani Bağkur sigortalısı iseniz 4B ne zaman emekli olabilirim öğrenme seçimini E-SGK portalındaki "Vatandaş" hizmetleri ekranında yapmalısınız. Uygulama ekranına ise açılan ekrandaki sağ kısımda bulunan "Uygulamaya Git" seçeneğine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Daha sonra emeklilik hesaplamanız için;
• Tam veya Kısmi olacak şekilde emeklilik türü seçimini yapın.
• Cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerini girin.
Özel durumunuz varsa;
• Maluliyet var mı sorusu karşısında "Evet/Hayır" seçimini yapın.
• Maluliyet Derecesini "%" üzerinden seçin.
• erken yaşlanma var mı sorusu karşısında "Evet/Hayır" seçimini yapın.
• Bakıma muhtaç malul çocuk varsa karşısını işaretleyin.
Yurtdışı borçlanmasıyla emekli olmak istiyorsanız;
• "Sadece yurtdışı borçlanması ile emekli olmak istiyorum" karşısındaki boş kutucuğa tıklayın.
4C Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğrenme
Emekli Sandığı(4C) sigortalısı yani kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olarak çalışıyorsanız yine Sosyal Güvenlik Kurumu' nun "E-SGK" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz. 4C ne zaman emekli olabilirim öğrenmek için;
• Doğum tarihi ve cinsiyet bilgilerinizi girin.
• 4C dahilindeki hizmetlerinizi, hizmet başlangıç ve bitiş tarihi bilgilerinizi girin.
• Devredilen 4A (SSK), devredilen (4B) ve 506SK/Madde 20 dahilindeki hizmetleriniz mevcutsa ekleyin.
"Hesapla" tuşuna basarak, hesaplamayı tamamlayabilirsiniz.
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