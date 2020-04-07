Kira ve faturalar devlet tarafından ödenecek mi? Doğalgaz,elektrik, su ödemeleri ne oldu, ertelendi mi?

Koronavirüs nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşlar kira ve faturalar devlet tarafından ödenecek mi sorusuna yanıt arıyor. Doğalgaz, elektrik, su ödemeleri ertelendi mi? Ay sonu gelmesi ve fatura ödemelerinin yaklaşması nedeniyle, Koronavirüs salgını dolayısıyla çalışamayan vatandaşlar doğalgaz, elektrik, su, kira ödemeleri hakkında araştırma yapıyor. Kredi borçları ertelendi ve vatandaşların borç yükü hafifledi. Şimdi gözler fatura ödemelerine çevrildi. Peki, doğalgaz, elektrik,su ve kira ödemeleri olan vatandaşlar ne yapacak?
Elektrik ve doğalgaz sayaçları 3 ay okunmayacak, kıyasen fatura düzenlenecek
EPDK, corona virüs salgını nedeniyle elektrik ve doğalgaz faturaları için yeni bir karar aldı. Buna göre, 3 ay süreyle elektrik ve doğalgaz faturaları için sayaç okuma yapılmayacak; abonelere geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek.
EPDK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kovid-19 ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonun en iyi şekilde sağlanması amacıyla bu konuda yetkili uzman kurul ve kurumlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda sayaç okumalarına ilişkin yeni bir düzenleme yapılmıştır.
Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemenin önceliği hem sektör çalışanlarının hem de tüketicilerimizin sağlığının korunmasıdır. Böylece saha çalışanlarının azami düzeyde izolasyonu da sağlanacaktır.
Elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin "Kıyasen Fatura Düzenlemesi" bütün vatandaşlarımızın sağlığı için hayata geçirilecek olan ve sınırlı süre için uygulanacak bir düzenlemedir. Vatandaşımızın aleyhine bir uygulama kesinlikle söz konusu değildir, olamaz ve böyle bir uygulamaya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun izin vermesi de mümkün değildir.
Kıyasen Fatura Düzenlemesi sadece karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacak ve yalnız bu durumlar için kıyasen fatura yöntemi izlenecektir.
SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
Elektrik ve Doğal Gaz faturalarına ilişkin Kıyasen Fatura Düzenlemesi'nin detayları şu şekildedir:
Kıyasen fatura uygulaması geçici bir süre (3 ay) uygulanacaktır.
Uygulama sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacak ve yalnız bu durumlar için kıyasen fatura yöntemi izlenecektir.
Bu kapsamda sayaçları okunamayan tüketicilere posta, kargo, SMS, e-fatura, e-posta vb. yöntemlerle ulaştırılacak faturada, bu faturanın sayacın okunamaması nedeniyle geçmiş tüketim ortalamaları dikkate alınarak kıyasen yapıldığını ve sayacın okunduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde gerçek tüketim miktarları üzerinden düzeltmenin yapılacağını içeren bir bilgilendirme yapılacaktır.
Sadece okuması yapılamayan tüketiciler için okuma yapıldığı tarihte düzeltme/mahsuplaşma işlemi yapılacaktır.
Mahsuplaşma işlemi sonucunda tüketicinin alacağı oluşması halinde defaten, tüketiciye borç oluşması halinde ise sayacın okunamadığı fatura dönemi kadar taksitlendirme yapılacaktır.
Mevsimsellik de dikkate alınarak tüketicinin son iki yılın ilgili ayına ait tüketim ortalamaları üzerinden, tüketicinin geçmiş tüketimi olmaması halinde ise emsal tüketim veya tüketici beyanına göre kıyasen faturalandırma yapılacaktır. Örneğin Mayıs ayı için düzenlenecek faturada 2018 ve 2019 yılı Mayıs aylarına ilişkin kullanım yerinin tüketim ortalaması kullanılacaktır.
Tüketimlere ilişkin fatura hesaplama yöntemi EPDK tarafından takip edilecek, tüketicilerin mağdur edilmesine kesinlikle izin verilmeyecektir. Tüketicilerimiz kendi fatura ve tüketim miktarlarına ilişkin bilgileri şirketlerin ve kurumumuzun internet sitesinden ya da e-devlet üzerinden kontrol edebilecektir.
Genelge kapsamında faaliyeti durdurulan işletmelerin sayaç okumaları (tahakkuk) ertelenecektir.
Özellikle vurgulamak isteriz ki mahsuplaşma işlemine yönelik olası tüketici itirazları kurumumuz tarafından titizlikle değerlendirilecek ve vatandaşlarımızın haksızlığa uğramasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Dağıtım şirketlerinden kaynaklanacak yanlış bir uygulama durumunda söz konusu şirketler hakkında vakit kaybetmeden soruşturma başlatılacak ve mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır.
Öte yandan, bu süreçte birçok iş ve işlemlerin mobil iletişim araçlarıyla yapılabilmesine imkân oluşturmak adına tüketicilerin mobil iletişim bilgilerinin ilgili dağıtım ve tedarik şirketlerine iletilmesinde fayda görülmektedir."
İKİNCİ AÇIKLAMA: NERELERDE KIYASEN FATURA OLMAYACAK?
EPDK ikinci bir açıklama yaparak rutin sayaç okuma işlemlerinin muaf olduğu yerlere açıklık getirdi.
Buna göre kıyasen faturanın düzenlenmeyeceği yerler şöyle:
-Karantinaya alınan bölgelerde
-İdari kararlar sebebiyle sayaç okumalarının durdurulduğu bölgelerde
-Sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı bölgelerde
-İdari kararlar nedeniyle faaliyetleri geçici süreyle durdurulan iş yerlerinde.
Öğrenci evi, karantina alanındakiler gibi boşaltılan evlere fatura düzenlemeyecek.
Açıklamaya göre, kıyaslama ay bazlı yapılacak. Haziran ayında ocak ve şubat tüketimleri baz alınarak doğalgaz faturası düzenlenmeyecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!
Doğalgaz ve su faturalarının ertelenmesi hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.
İşte merak edilen o açıklama;
"Enerjide ise günlük ödemelerin ertelenmesi hususunda yani bu konuyu masaya yatırmanızda fayda olur. Bunlar düşünülebilir, erteleme konumuz olabilir ama doğalgaz ve elektriğin kapanması gibi bir şeyin içerisinde, takdir edersiniz ki biz çok daha zor günler yaşadık, böyle bir şeye girmedik. Çünkü bu devlet sosyal bir devlettir, sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz. Bu konuda kararlı olacağız işi götüreceğiz."
ELEKTRİK FİYATLARI DÜŞÜRÜLDÜ
Devletin sahip olduğu santralları işleten EÜAŞ'ın, 1 Ocak ile 31 Mart 2020 dönemi, şehiriçi dağıtım şirketlerine sattığı toptan elektrik birim fiyatı 27,56 kuruştu. EPDK, geçen hafta gerçekleştirdiği toplantıda, bu fiyatı 22,83 kuruşa düşürdü. Yeni fiyat, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere 3 aylık dönemde uygulamada olacak.
TÜKETİCİYE ETKİSİ NE OLACAK?
Devletin sattığı elektrikte yapılan bu indirimin etkisi ne olacak? Birinci etkisi, elektrik tarifelerinde görüldü. Devletin alım garantisi verdiği, yenilenebilir (su, rüzgar, güneş gibi) kaynaklardan özellikle sudan elektrik üretimi artış kaydetti ve buna bağlı olarak birim elektrik üretim fiyatlarında, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'ndan (YEKDEM) gelen bir maliyet oluştu. Bu indirim ile tüketiciyi de etkileyebilecek söz konusu maliyet baskısı ortadan kaldırıldı. 1 Nisan-30 Haziran dönemi için elektriğe zam yapılmadı.
Bu indirimin, koronavirüs salgını sonrasında gündeme gelen elektrik faturalarını erteleme taleplerine etkisi de izleyen günlerde ortaya çıkacak.
DOĞALGAZ KESİLECEK Mİ?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Vatandaşlarımızın evde kaldıkları süre boyunca elektrik ve doğal gaz hizmetleri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kesintisiz ve güvenli bir şekilde devam edecek" dedi.
KİRADA OTURANLAR DİKKAT!
Kiralanan konutu, konut olarak kullanmaya devam ettiği sürece kira ödeme borcu ortadan kalkmaz. Hatta, kiralananı kullanmadığı, mesela uzun süre tatile çıktığı, askere gittiği dönemde dahi kirayı ödemeye devam edecektir.
Coronavirüs testi pozitif olan bir kiracı tedavi için hastaneye yatırılsa, hastanede olduğu sürece kiralık evi kullanmamasına rağmen kira ödeme borcu devam edecektir.
İşsiz kalmak, gelirinin kesilmesi, kira ödeme borcunu ortadan kaldıran sebeplerden değil. Coronavirüs her ne kadar birçok şey için mücbir sebep olsa da, konut kirası borçları için mücbir sebep olma ihtimali çok zayıf. kiracının aynı kira dönemi içinde iki kere kira bedelini ödememesi halinde, ev sahibinin kiracıyı tahliye etme hakkı doğuyor. Kiracının kirasını neden ödeyemediğinin, isterse koronavirüs mücbir sebebiyle ödeyememesinin maalesef bir önemi yok.
EPDK NEDİR?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik piyasalarının düzenlenmesi amacıyla 4628 sayılı Yasa ile 2001 yılında kurulmuştur. Daha sonra çeşitli kanunlarla doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarının da düzenlenmesi görevi verilmiştir. 1 Ocak 2005'ten itibaren belli bir aralıkla serbest bırakılan akaryakıt fiyatları dışında, bu alandaki her türlü düzenleme ve faaliyetleri kontrol etme yetkisi bulunmaktadır.
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