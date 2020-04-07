İŞKUR İş başvuru formu: 2750 TL maaşla iş ilanları! ŞOK - BİM ve A101 İŞKUR personel alımı başvuru şartları nedir?

Bim , A101 ve Şok marketler peşi sıra personel alımları için açıklamalar yapıyor. Bu bağlamda İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden
art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyuruda Şok, Bim ve A101 marketler bünyesine çok sayıda personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR resmi adresi üzerinden yayımlanan duyurularda Bim, Şok ve A101 marketlerin birçok ilde bulunan şubelerine personel alınacağı duyuruldu. BİM, 2020 yılı içinde 5 bin yeni personel alımı yapacağını duyurmuştu. Yıl sonuna kadar yapılacak 5 bin personel alımı için ilk alımlar devam ediyor. ŞOK - BİM ve A101 personel alımları detayları takvim.com.tr'de
TÜM İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Bim tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarında adayların aşağıdaki kadrolarda istihdam edileceğine yer verildi:
- Depo Personeli
- Meyve Sebze Hal Satın Alma Sorumlusu
- Sipariş ve Stok Yönetimi Yetkilisi
- Satın Alma Asistanı
- Ihtiyaç (Kategori) Asistanı
- Mağaza Personeli (Engelli)
- Kasa Reyon Personeli
- Taze Gıda Personeli
- Gıda Mühendisi
- Beden İşçisi (Genel)
- Büro İşçisi
- Perakende Satış Elemanı (Gıda)
- Reyon Görevlisi
BİM BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:
En az ilköğretim mezunu
- Takım çalışmasına yatkın ve iletişimi kuvvetli,
- Askerlik görevini tamamlamış,
- Erkek çalışma arkadaşları aramaktayız.
- Yoğun tempolu, gece çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
- İkna ve müzakere yeteneği güçlü,
- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
- Perakende sektöründe kariyer yapmak isteyen
- Esnek-Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
- İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın
- Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip
İŞKUR ÜZERİNDEN PERSONEL ALIMI YAPAN BİM ŞUBELERİ
Kasa Reyon Personeli Bursa, İstanbul (Avr.), ...
Depo Personeli İstanbul (Asya), İstanbul (Avr.)
Mağaza Müdür Ve Müdür Yardımcıları Ankara, Kocaeli, ...
Silivri Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)
Silivri Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Avr.)
Çorlu Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ
Başakşehir / Kayaşehir Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Avr.)
Başakşehir Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Avr.)
Başakşehir/Kayaşehir Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)
Başakşehir Bölge Kasa/reyon Personeli İstanbul (Avr.)
Altıntepsi / Bayrampaşa Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)
Eyüp Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Avr.)
Eyüp Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)
Beylikdüzü Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Avr.)
Beylikdüzü Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)
Esenyurt Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)
Altıntepsi / Bayrampaşa Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Avr.)
Narin / Çerkezköy Bölge Taze Gıda Personeli Tekirdağ
Narin / Çerkezköy Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ
Başakşehir/Bahçeşehir Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)
Trabzon Bölge Genel Başvuru Artvin, Gümüşhane, ...
Trabzon Bölge Mağaza Satış Elemanı (Engelli) Artvin, Gümüşhane, ...
Genel Başvuru (Nilüfer Bölge) Bursa
Genel Başvuru (İzmir Ulukent Bölge) İzmir
Genel Başvuru (Ankara Yenikent Bölge) Ankara
Sultanbeyli Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Asya)
Yaşamkent / Çankaya Bölge Taze Gıda Personeli Ankara
Yaşamkent / Çankaya Bölge Kasa Reyon Personeli Ankara
İşe Alım Asistanı İstanbul (Avr.)
Meyve Sebze Hal Satın Alma Sorumlusu İstanbul (Asya)
(Engelli) Mağaza Elemanı (Ankara Yenikent Bölge) Ankara
Hamidiye Mah. / Çekmeköy Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Asya)
Beşevler Nilüfer / Bursa Bölge Taze Gıda Personeli Bursa
Beşevler Nilüfer Bursa Kasa Reyon Personeli Bursa
Pendik / Tuzla Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Asya)
(engelli)satış Elemanı Adana
Muhasebe Personeli Çorum
Kişisel Bakım Personeli Bursa, İstanbul (Asya), ...
Perakende Satış Elemanı Adana, Mersin
Maltepe Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Asya)
Kurtköy / Pendik Kasa Reyon Personeli
Kozmetik Personeli Bursa, İstanbul (Asya), ...
Unlu Mamüller Personeli Bursa, İstanbul (Avr.), ...
Meyve-sebze Personeli Bursa, İstanbul (Avr.), ...
Et-şarküteri Personeli Bursa, İstanbul (Asya), ...
EN AZ İLKOKUL MEZUNU
En az ilkokul mezunu adaylar arasından Bim marketlere yapılan personel alımında başvurular internet üzerinden ve Bim marketlerinden yapılabiliyor.
BAŞVURU
Bim , Şok ve A101 marketler iş başvurusu iki şekilde yapılmaktadır. Bu yollardan ilki şubelere giderek iş başvuru formunu doldurmak. İnternet üzerinden başvuru formu da doldurularak iş başvurusu yapılabiliyor. Bim , A101 ve Şok marketlerin personel alımı başvuru formu linkleri şu şekilde:
BAŞVURU FORMU
Bim personel alımına başvuru yapmak isteyen adayların başvuru formunu internet üzerinden yapması gerekmektedir.
https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx
Yukarıdaki linki kopyalayın ve yeni sekmede açın. Açılan sayfada aşağıdaki başvuru formu karşınıza çıkacak.
A101 iş başvuru formu
https://www.a101.com.tr/kisisel-veri-basvuru-formu/
Yukarıdaki linkleri kopyalayın ve yeni sekmede açın. Her bir linkte , üstte yazan marketin iş başvuru formu bulunuyor. Başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurduktan sonra marketler, iletişime geçmektedir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.