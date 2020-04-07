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    • Ekonomi
    • 08.04.2020 12:02
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    • 08.04.2020 12:02
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    İŞKUR İş başvuru formu: 2750 TL maaşla iş ilanları! ŞOK - BİM ve A101 İŞKUR personel alımı başvuru şartları nedir?

    Bim, Şok, A101 marketler tarafından art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunu adaylar arasından birçok şehre personel alımı yapılacağına yer verildi. Farklı kadrolara yapılan personel alımında başvurular internet üzerinden alınıyor. İş başvuru formu linki, alım yapılan kadrolar ve başvuru detayları takvim.com.tr'de. Yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların kendilerine en yakın Bim marketin şubesine gitmesi ve başvuru formu doldurarak başvurusunu yapması gerekmektedir. Ayrıca ilana başvurular hem internet üzerinden hem de Bim şubelerinden yapılıyor. İşte 2750 TL maaşla BİM personel alımı başvuru şartları...

    2750 TL maaşla iş ilanları! ŞOK - BİM ve A101 İŞKUR personel alımı ilanı

    Bim , A101 ve Şok marketler peşi sıra personel alımları için açıklamalar yapıyor. Bu bağlamda İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden
    art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyuruda Şok, Bim ve A101 marketler bünyesine çok sayıda personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR resmi adresi üzerinden yayımlanan duyurularda Bim, Şok ve A101 marketlerin birçok ilde bulunan şubelerine personel alınacağı duyuruldu. BİM, 2020 yılı içinde 5 bin yeni personel alımı yapacağını duyurmuştu. Yıl sonuna kadar yapılacak 5 bin personel alımı için ilk alımlar devam ediyor. ŞOK - BİM ve A101 personel alımları detayları takvim.com.tr'de

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    Bim tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarında adayların aşağıdaki kadrolarda istihdam edileceğine yer verildi:

    - Depo Personeli

    - Meyve Sebze Hal Satın Alma Sorumlusu

    - Sipariş ve Stok Yönetimi Yetkilisi

    - Satın Alma Asistanı

    - Ihtiyaç (Kategori) Asistanı

    - Mağaza Personeli (Engelli)

    - Kasa Reyon Personeli

    - Taze Gıda Personeli

    - Gıda Mühendisi

    - Beden İşçisi (Genel)

    - Büro İşçisi

    - Perakende Satış Elemanı (Gıda)

    - Reyon Görevlisi

    BİM BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

    En az ilköğretim mezunu

    - Takım çalışmasına yatkın ve iletişimi kuvvetli,

    - Askerlik görevini tamamlamış,

    - Erkek çalışma arkadaşları aramaktayız.

    - Yoğun tempolu, gece çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

    - İkna ve müzakere yeteneği güçlü,

    - Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,

    - Perakende sektöründe kariyer yapmak isteyen

    - Esnek-Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek

    - İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın

    - Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip

    İŞKUR ÜZERİNDEN PERSONEL ALIMI YAPAN BİM ŞUBELERİ

    Kasa Reyon Personeli Bursa, İstanbul (Avr.), ...

    Depo Personeli İstanbul (Asya), İstanbul (Avr.)

    Mağaza Müdür Ve Müdür Yardımcıları Ankara, Kocaeli, ...

    Silivri Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)

    Silivri Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Avr.)

    Çorlu Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ

    Başakşehir / Kayaşehir Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Avr.)

    Başakşehir Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Avr.)

    Başakşehir/Kayaşehir Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)

    Başakşehir Bölge Kasa/reyon Personeli İstanbul (Avr.)

    Altıntepsi / Bayrampaşa Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)

    Eyüp Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Avr.)

    Eyüp Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)

    Beylikdüzü Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Avr.)

    Beylikdüzü Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)

    Esenyurt Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)

    Altıntepsi / Bayrampaşa Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Avr.)

    Narin / Çerkezköy Bölge Taze Gıda Personeli Tekirdağ

    Narin / Çerkezköy Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ

    Başakşehir/Bahçeşehir Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)

    Trabzon Bölge Genel Başvuru Artvin, Gümüşhane, ...

    Trabzon Bölge Mağaza Satış Elemanı (Engelli) Artvin, Gümüşhane, ...

    Genel Başvuru (Nilüfer Bölge) Bursa

    Genel Başvuru (İzmir Ulukent Bölge) İzmir

    Genel Başvuru (Ankara Yenikent Bölge) Ankara

    Sultanbeyli Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Asya)

    Yaşamkent / Çankaya Bölge Taze Gıda Personeli Ankara

    Yaşamkent / Çankaya Bölge Kasa Reyon Personeli Ankara

    İşe Alım Asistanı İstanbul (Avr.)

    Meyve Sebze Hal Satın Alma Sorumlusu İstanbul (Asya)

    (Engelli) Mağaza Elemanı (Ankara Yenikent Bölge) Ankara

    Hamidiye Mah. / Çekmeköy Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Asya)

    Beşevler Nilüfer / Bursa Bölge Taze Gıda Personeli Bursa

    Beşevler Nilüfer Bursa Kasa Reyon Personeli Bursa

    Pendik / Tuzla Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Asya)

    (engelli)satış Elemanı Adana

    Muhasebe Personeli Çorum

    Kişisel Bakım Personeli Bursa, İstanbul (Asya), ...

    Perakende Satış Elemanı Adana, Mersin

    Maltepe Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Asya)

    Kurtköy / Pendik Kasa Reyon Personeli

    Kozmetik Personeli Bursa, İstanbul (Asya), ...

    Unlu Mamüller Personeli Bursa, İstanbul (Avr.), ...

    Meyve-sebze Personeli Bursa, İstanbul (Avr.), ...

    Et-şarküteri Personeli Bursa, İstanbul (Asya), ...

    EN AZ İLKOKUL MEZUNU

    En az ilkokul mezunu adaylar arasından Bim marketlere yapılan personel alımında başvurular internet üzerinden ve Bim marketlerinden yapılabiliyor.

    BAŞVURU

    Bim , Şok ve A101 marketler iş başvurusu iki şekilde yapılmaktadır. Bu yollardan ilki şubelere giderek iş başvuru formunu doldurmak. İnternet üzerinden başvuru formu da doldurularak iş başvurusu yapılabiliyor. Bim , A101 ve Şok marketlerin personel alımı başvuru formu linkleri şu şekilde:

    BAŞVURU FORMU

    Bim personel alımına başvuru yapmak isteyen adayların başvuru formunu internet üzerinden yapması gerekmektedir.

    https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx

    Yukarıdaki linki kopyalayın ve yeni sekmede açın. Açılan sayfada aşağıdaki başvuru formu karşınıza çıkacak.

    A101 iş başvuru formu

    https://www.a101.com.tr/kisisel-veri-basvuru-formu/

    Yukarıdaki linkleri kopyalayın ve yeni sekmede açın. Her bir linkte , üstte yazan marketin iş başvuru formu bulunuyor. Başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurduktan sonra marketler, iletişime geçmektedir.

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    Haberler Ekonomi İŞKUR İş başvuru formu: 2750 TL maaşla iş ilanları! ŞOK - BİM ve A101 İŞKUR personel alımı başvuru şartları nedir?
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