EVDEN ÇIKMAYIN UYARISI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, emekli bayram ikramiyelerinin 11 Nisan 2020 tarihine kadar PTT aracılığyla vatandaşların evlerine gönderileceğine yer verildi. Açıklamada, bu süreçte vatandaşların evlerinden çıkmamaları gerektiğinin altı çizildi.

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Emeklilerin merak ettiği bir diğer konu ise emekli bayram ikramiyesine zam gelip gelmediği konusu oldu. Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL olarak belirlenmiş olup buna herhangi bir zam uygulanmadı. Bu yıl da bayram ikramiyeleri 1000 tL olarak yatırılacak.