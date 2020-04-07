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    • Ekonomi
    • 07.04.2020 19:51
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    • 07.04.2020 20:15
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    Corona Türkiye CANLI harita! Koronavirüs hangi il, ilçe, belde, mahallelerde var? İstanbul, Ankara, İzmir...

    Corona Türkiye harita dağılımı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Koronavirüs hangi il, ilçe belde, mahallelerde var? tarafından koronavirüs ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda corona virüste ülkemizdeki son durumu merak edenler Koronavirüs hangi il, ilçe belde, mahallelerde var sorusuna yanıt arıyor.

    Koronavirüs Türkiye'de hangi il ve ilçelerde var?

    Corona Türkiye harita! Koronavirüs hangi il, ilçe belde, mahallelerde var? Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ABD, İran, İtalya gibi pek çok ülkede binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili son dakika haberleri geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumla ilgili önemli son dakika açıklamalarında bulundu.

    7 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?

    CORONA VİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ

    İSTANBUL GENELİ

    ANKARA GENELİ

    İZMİR GENELİ

    SAKARYA GENELİ

    ZONGULDAK GENELİ

    KOCAELİ GENELİ

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