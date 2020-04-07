Corona Türkiye CANLI harita! Koronavirüs hangi il, ilçe, belde, mahallelerde var? İstanbul, Ankara, İzmir...

Corona Türkiye harita! Koronavirüs hangi il, ilçe belde, mahallelerde var? Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ABD, İran, İtalya gibi pek çok ülkede binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili son dakika haberleri geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumla ilgili önemli son dakika açıklamalarında bulundu.
7 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?
TÜRKİYE GENELİ
İSTANBUL GENELİ
ANKARA GENELİ
İZMİR GENELİ
SAKARYA GENELİ
ZONGULDAK GENELİ
KOCAELİ GENELİ
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